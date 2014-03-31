Дарья Хохлова завоевала серебряную медаль Первенства России по кикбоксингу
В столице Чеченской Республики - городе Грозный, 2-7 апреля в спорт-холле «Колизей» прошли Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. Более 500 спортсменов со всей страны продемонстрировали свою спортивную подготовку.
Приморский край представили девять кикбоксеров из Уссурийска, Владивостока и Находки. Сопровождал команду опытный и квалифицированный тренер Александр Стяжкин.
Спортсменам из Приморья пришлось несладко. Соперники оказались опытными и титулованными.
Отлично показала себя Дарья Хохлова. В первом бою она выиграла нокаутом спортсменку из Астраханской области, во втором - одержала победу над обладательницей серебряной награды первенства Европы из г. Калининграда. И лишь в финальном поединке Дарья уступила 2-кратной победительнице Первенства мира. Спортсменка из Приморья заняла второе место, тем самым получив путевку на Первенство Европы в Македонию, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
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