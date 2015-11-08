ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В гостях за океаном: Гонщики Формулы 1 в "500 миль Индианаполиса" В конце мая двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо присоединится к списку пилотов Формулы 1, попробовавших силы в «500 миль Индианаполиса». В этом году знаковая гонка американской серии IndyCar пройдёт уже в 101-й раз. F1i вспоминает предшественников испанца, некоторым из них удалось покорить «Старую кирпичницу», а другим – нет. В данном ряду гонщиков присутствуют те, кто приезжали в Индианаполис именно в качестве гостей, а не участников на регулярном расписании как сейчас Александр Росси, Такума Сато, Макс Чилтон, или местных гонщиков как Марио Андретти и Дэн Герни.

Джузеппе Фарина

Первый чемпион Формулы 1 Джузеппе Фарина четырежды пробовал силы на «Старой кирпичнице», которая тогда входила в календарь чемпионата мира. Однако итальянец ни разу не прошёл квалификацию, а закончилось все трагедией перед гонкой 1957 года. Столкнувшись с проблемами в настройках машины по ходу тренировок, Фарина попросил помощи у напарника по команде Кита Эндрюса, который выехал на трассу на его автомобиле и попал в фатальную аварию. После этого Джузеппе окончательно отказался от идеи однажды выйти на старт.

Альберто Аскари

Как и Фарина, в 1952-м Альберто Аскари приехал в Индианаполис в качестве гонщика команды Ferrari, подготовившей специальную версию машину 375 F1 с длинной колёсной базой. С лёгкостью пройдя тесты новичков, итальянец стал 19-м в квалификации, проехав со средней скоростью круга 216,147 км/ч. После 40 кругов гонки Аскари поднялся на восьмое место, однако затем произошёл прокол колеса и ему пришлось сойти с дистанции. Альберто был также заявлен на гонку следующего года, но в последний момент Ferrari от участия отказалась.

Хуан-Мануэль Фанхио

По ходу своего последнего сезона в Формуле 1 в 1958 году пятикратный чемпион мира решил попробовать силы на овале. Аргентинец никогда не скрывал желания выступить в главной гонке Америки, однако его опыт ограничился лишь тренировочными заездами. «Маэстро» произвёл яркое впечатление, разогнавшись свыше 228 км/ч, однако из-за проблем с управляемостью машины, которые едва не привели к столкновению со стеной после контакта с одним из соперников, он решил отказаться от дальнейшего участия и больше на «Старой кирпичнице» не появлялся.

Джек Брэбэм

«Чёрный Джек» четырежды выходил на старт «500 миль Индианаполиса», но особых успехов не снискал. В дебюте в 1961-м Брэбэм финишировал девятым в одном круге с победителем Эй-Джей Фойтом. Этот финиш так и остался единственным для австралийца, все три следующих раза он сошёл из-за технических проблем. Но при этом в последний раз, в 1970-м, ему удалось записать в свой актив один круг лидирования.

Джим Кларк

«Летучий шотландец» стал первым гонщиком Формулы 1, покорившим «500 миль Индианаполиса». Дебютировав при поддержке Lotus в 1963-м, Кларк сходу квалифицировался пятым, а в гонке финишировал вторым, уступив только Парнели Джонсу. В 1964-м Джим, будучи действующим чемпионом Ф1, завоевал поул и провёл во главе пелотона 14 кругов, но из-за проблем с подвеской сошёл уже на 47-м круге. На следующий год Кларк вернулся на «Старую кирпичницу» за рулём заднемоторной машины Lotus и не оставил соперникам ни единого шанса. Стартовав вторым, шотландец пролидировал в общей сложности 190 из 200 кругов и принёс европейцам первую победу в «500 миль Индианаполиса» за почти полвека. В 1966-м и 1967-м успехов он не добился, а за менее чем два месяца до старта гонки 1968 года Джим погиб на этапе Ф2 в Хоккенхайме. Его место в Lotus занял Майк Спенс, который впоследствии разбился на тренировке…

Грэм Хилл

Первая попытка британца в 1966-м сразу же привела к успеху. Стартовав 15-м, Хилл избежал массового завала на первом круге, в который оказалось вовлечено десять машин. А после схода Джеки Стюарта за 10 кругов до финиша он вышел в лидеры и одержал победу. Хилл до сих пор остаётся единственным обладателем так называемой «Тройной короны» автоспорта – он победил в Гран При Монако, «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса»

Джеки Стюарт

Победа в гонке 1966 года должна была достаться Джеки Стюарту. Шотландец, дебютировавший на овале, квалифицировался 11-м и возглавил пелотон во второй половине дистанции. К концу гонки его преимущество составляло целый круг, но падение давления масла в двигателе вынудило Стюарта припарковать машину на обочине. Даже при этом он стал шестым и заслуженно заработал звание «Новичок года». В следующем сезоне Стюарт вернулся на «Старую кирпичницу», но успеха не добился.

Йохен Риндт

Австрийцы редко выступали в самой престижной гонке США. Йохен Риндт дважды, в 1967-м и 1968-м, выходил на старт. В дебюте он квалифицировался на предпоследнем, 32-м месте и сошёл на середине дистанции из-за отказа двигателя. В следующем году дела у Риндта пошли чуть лучше – на стартовом поле он расположился на 16-й позиции, но в гонке снова возникли технические проблемы.

Денни Хьюм

«Медведь» четырежды выходил на старт «500 миль Индианаполиса». Два первых визита, в 1967-м и 1968-м, прошли для него на ура – оба раза новозеландец финишировал четвёртым. Но в дальнейшем, ни в 1969-м, ни в 1971-м, Хьюм клетчатый флаг не увидел.

Клей Регаццони

Освободившись от контрактных обязательств с Ferrari и воспользовавшись проблемами своей новой команды Tissot Ensign, Регаццони сел за руль McLaren Offenhauser в Индианаполисе. Но ничем этот опыт швейцарца не запомнился. Старт с последнего ряда и сход из-за технических проблем на 25-м круге.

Нельсон Пике

Завершив карьеру в Формуле 1 в конце 1991 года, Пике решил покорить новую вершину, несмотря на предупреждения об опасности гонок на овалах. Первый опыт едва не закончился трагедией – на тренировке перед гонкой в 1992-м бразилец попал в тяжелейшую аварию, в которой получил перелом обеих ног. Восстановившись, трёхкратный чемпион мира вернулся в Индианаполис через год и был вполне конкурентоспособен, но сошел через 38 кругов после старта.

Жан Алези

Далеко не каждый отставной гонщик после нескольких лет пенсии отважится на такой шаг, как дебют на овале, тем более, в такой гонке, как «500 миль Индианаполиса». Но Жан Алези в возрасте 47 лет решился. Да, ничего из этой затеи не вышло – и не в последнюю очередь по причине абсолютно неконкурентоспособного двигателя Lotus. По ходу всех заездов француз неизменно оказывался последним, но он по крайней мере смог квалифицироваться. В гонке, как и его напарница по команде Симона де Сильверстро, Алези провёл всего десять кругов и снялся с дистанции из-за недостаточной скорости машины.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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