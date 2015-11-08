ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские гребцы успешно открыли сезон на всероссийских стартах

В Краснодаре завершились Чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, которые проходили с 7 по 11 апреля. Ведущие гребцы страны проверили свои силы перед началом сезона на первых официальных стартах. В соревнованиях принимали участие спортсмены квалификации не ниже кандидат в мастера спорта и не моложе 15 лет.





Вполне успешными стали выступления для известного приморского каноиста, бронзового призера Олимпийских игр, 12-кратного чемпиона мира Ивана Штыля. На 200-метровой дистанции в каноэ-одиночке Иван завоевал «серебро».





В байдарке-одиночке на 200-метровке в десятку лучших вошел еще один приморец Егор Капров, занявший седьмое место.





Также отличились спортсмены, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Николай Червов стал лучшим в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м, байдарочница Кира Степанова выиграла четыре медали в одиночке: золотую на 5000 м, две серебряные на 200 и 500 м и бронзовую на 2000 м, а каноистка Алия Алмакаева дважды финишировала в одиночке с третьим результатом на дистанциях 200 и 500 метров.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото http://www.canoesport.ru/

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 07:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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