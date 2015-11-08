Приморские гребцы успешно открыли сезон на всероссийских стартах
В Краснодаре завершились Чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, которые проходили с 7 по 11 апреля. Ведущие гребцы страны проверили свои силы перед началом сезона на первых официальных стартах. В соревнованиях принимали участие спортсмены квалификации не ниже кандидат в мастера спорта и не моложе 15 лет.
Вполне успешными стали выступления для известного приморского каноиста, бронзового призера Олимпийских игр, 12-кратного чемпиона мира Ивана Штыля. На 200-метровой дистанции в каноэ-одиночке Иван завоевал «серебро».
В байдарке-одиночке на 200-метровке в десятку лучших вошел еще один приморец Егор Капров, занявший седьмое место.
Также отличились спортсмены, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Николай Червов стал лучшим в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м, байдарочница Кира Степанова выиграла четыре медали в одиночке: золотую на 5000 м, две серебряные на 200 и 500 м и бронзовую на 2000 м, а каноистка Алия Алмакаева дважды финишировала в одиночке с третьим результатом на дистанциях 200 и 500 метров.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен после квалификации Гран При Европы заявил, что Валттери Боттас полностью испортил его круг, в результате чего голландец занял только девятое место. После аварии Льюиса...
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что все сложности, с которыми австрийская команда столкнулась в уходящем году, сделают ее сильнее в будущем. «Честно говоря, это был трудный год,...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!