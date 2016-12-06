ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Зак Браун: У McLaren есть несколько кандидатов на замену Алонсо в Монако Исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что пока команда не определилась с тем, кто на Гран При Монако займёт место Фернандо Алонсо, который пожертвует гонкой на улочках Монте-Карло ради дебюта в «500 милях Индианаполиса». «Решение о том, кто заменит Фернандо на Гран При Монако, пока не принято, – цитирует Брауна GPUpdate.net. – У нас есть несколько вариантов. Мы дадим знать, когда определимся». На вопрос о том, возможно ли участие потенциального сменщика Алонсо на тестах в Бахрейне на следующей неделе, Браун ответил: «Решение за Эриком Булье, но он ещё не приехал [в Бахрейн]. Я думаю, что часть времени на тестах проведёт Стоффель Вандорн». Ландо Норрис в шутку намекнул на замену Фернандо Алонсо на Гран При Монако Сам Алонсо, комментируя пропуск гонки в Монако, сказал: «Будет жаль пропустить Гран При Монако – это потрясающая гонка, одна из моих любимых в календаре. Однако я уверен, что мой сменщик отлично справится со своей работой». В перерыве между этапами в Бахрейне и России Алонсо посетит третий этап IndyCar нынешнего сезона, который пройдёт на трассе Барбер в штате Алабама.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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