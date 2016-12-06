В четверг, 13 апреля, «Спартак-Приморье» начнет домашнюю серию матчей 1/2 финала Суперлиги с БК «Университет-Югра» (Сургут). Начало встречи в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.





Серия в Сургуте началась с победы «Университета» - 83:75, во втором матче «Спартак-Приморье» взял реванш – 101:91 и сравнял счет в серии до трех побед – 1:1.





Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/





Представляем соперника. «Университет-Югра» (Сургут)





«Университет-Югра» - один из старейших и титулованных клубов Суперлиги. В 2004 году «студенты» выиграли чемпионат, потом четыре раза завоёвывали серебряные медали, дважды – бронзовые. Также в активе сургутян есть 8 сезонов в элите российского баскетбола.





В сезоне 2010/11 «Спартак-Приморье» и «Университет-Югра» играли в финале Суперлиги. Нашей команде понадобилось два матча для победы в серии, первая игра во Владивостоке завершилась со счетом 86:67, вторая в Сургуте – 82:67 в пользу нашей команды. Приморцы после этого сезона пошли на повышение в ПБЛ, а «Университет-Югра» продолжил собирать коллекцию серебряных медалей Суперлиги. В минувшем сезоне «Университет-Югра» занял 3 место по результатам регулярного чемпионата, но проиграл на первой стадии плей-офф «ТЕМП-СУМЗ» и в итоге в утешительном плей-офф занял 7 место.





В этом сезоне сургутяне завершили «регулярку» на втором месте и на этот раз обыграли «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в четвертьфинале, выиграв серию со счетом 3:1. В регулярном чемпионате команда Сергея Ольхова одержала 16 побед и потерпела 6 поражений, такой же показатель оказался и у «Новосибирска», который оказался выше за счет лучшего показателя в личных встречах.





Последний раз «Спартак-Приморье» обыгрывал «Университет» 2 года назад – 3 апреля 2015 года предпоследний матч «регулярки» в Сургуте завершился победой нашей команды со счетом 76:72. Эта победа досрочно гарантировала «Спартаку» последнюю путевку в плей-офф, а сургутян наоборот лишила шансов на попадание в «восьмерку».





В составе «Университета» в этом сезоне выступают четыре игрока, ранее защищавших цвета приморского «Спартака», это центровые Александр Савенков и Александр Семченко, нападающие Илья Сыроватко и Илья Александров. В составе нашей команды только Владимир Белов ранее выступал в составе «Университета».





Лидерами «Университета-Югры» по статистическим показателям являются: Никола Лепоевич (22,8 очка, 3,8 подбора, 2 передачи в среднем за игру), Линас Лекавичус (12,7 очка, 6,6 подбора, 3,8 передачи) и Андрей Иванов (10,8 очка, 3,2 подбора, 1,3 передачи, 1,6 перехвата).





История встреч



Соотношение побед/поражений: 12/18, 2408-2465 (-57)





16.11.2003 Суперлига Б. «Университет» - «Спартак ВГУЭС» 88:62



17.11.2003 Суперлига Б. «Университет» - «Спартак ВГУЭС» 75:66



22.03.2004 Суперлига Б. «Спартак ВГУЭС» - «Университет» 76:72



23.03.2004 Суперлига Б. «Спартак ВГУЭС» - «Университет» 66:70



08.11.2005 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 84:86



16.04.2006 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 98:103



19.04.2006 СЛА 9-13. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 109:94



21.05.2006 СЛА 9-13. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 105:85



11.12.2006 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 90:53



07.02.2007 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 81:72



04.12.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 66:70



27.01.2008 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 97:88



17.12.2008 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 95:91



28.02.2009 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 88:61



25.12.2010 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 80:89



26.12.2010 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 75:74



06.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 73:69



07.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 82:83



25.05.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 86:67



30.05.2011 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 67:82



24.10.2013 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 69:73



12.03.2014 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 81:76

09.01.2015 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 74:71

03.04.2015 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 72:76

05.11.2015 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 82:79

12.01.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 78:81 1ОТ

06.12.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 89:92 1ОТ

07.03.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 90:65

08.04.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 83:75

09.04.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 91:101





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"