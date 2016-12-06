13 апреля «Спартак-Приморье» начнет домашнюю серию матчей 1/2 финала Суперлиги с БК «Университет-Югра»

«Университет-Югра» - один из старейших и титулованных клубов Суперлиги. В 2004 году «студенты» выиграли чемпионат, потом четыре раза завоёвывали серебряные медали, дважды – бронзовые. Также в активе сургутян есть 8 сезонов в элите российского баскетбола.
В сезоне 2010/11 «Спартак-Приморье» и «Университет-Югра» играли в финале Суперлиги. Нашей команде понадобилось два матча для победы в серии, первая игра во Владивостоке завершилась со счетом 86:67, вторая в Сургуте – 82:67 в пользу нашей команды. Приморцы после этого сезона пошли на повышение в ПБЛ, а «Университет-Югра» продолжил собирать коллекцию серебряных медалей Суперлиги. В минувшем сезоне «Университет-Югра» занял 3 место по результатам регулярного чемпионата, но проиграл на первой стадии плей-офф «ТЕМП-СУМЗ» и в итоге в утешительном плей-офф занял 7 место.
В этом сезоне сургутяне завершили «регулярку» на втором месте и на этот раз обыграли «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в четвертьфинале, выиграв серию со счетом 3:1. В регулярном чемпионате команда Сергея Ольхова одержала 16 побед и потерпела 6 поражений, такой же показатель оказался и у «Новосибирска», который оказался выше за счет лучшего показателя в личных встречах.
Последний раз «Спартак-Приморье» обыгрывал «Университет» 2 года назад – 3 апреля 2015 года предпоследний матч «регулярки» в Сургуте завершился победой нашей команды со счетом 76:72. Эта победа досрочно гарантировала «Спартаку» последнюю путевку в плей-офф, а сургутян наоборот лишила шансов на попадание в «восьмерку».
В составе «Университета» в этом сезоне выступают четыре игрока, ранее защищавших цвета приморского «Спартака», это центровые Александр Савенков и Александр Семченко, нападающие Илья Сыроватко и Илья Александров. В составе нашей команды только Владимир Белов ранее выступал в составе «Университета».
Лидерами «Университета-Югры» по статистическим показателям являются: Никола Лепоевич (22,8 очка, 3,8 подбора, 2 передачи в среднем за игру), Линас Лекавичус (12,7 очка, 6,6 подбора, 3,8 передачи) и Андрей Иванов (10,8 очка, 3,2 подбора, 1,3 передачи, 1,6 перехвата).
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