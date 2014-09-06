ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мансур Оджей: McLaren может расширить своё присутствие в IndyCar Совладелец McLaren Мансур Оджей не исключил, что в будущем команда из Уокинга будет выступать в американской серии IndyCar на полном расписании. В конце мая Фернандо Алонсо выступит в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» при сотрудничестве McLaren с коллективом Andretti Autosport. В 70-х годах McLaren регулярно принимала участие в «Инди-500» и даже одержала три победы. «Я очень рад и горд тем, что для McLaren начинается новая эра в IndyCar, на этот раз с Andretti Autosport и Honda, – цитирует Оджея Pitpass. – «500 миль Индианаполиса» - единственная гонка IndyCar, в которой мы выступим в этом сезоне. Но вполне возможно, что в дальнейшем McLaren будет присутствовать в этой серии на полном расписании. Посмотрим. Точно так же мы можем вернуться в «24 часа Ле-Мана», который мы выиграли в 1995 году с нашей культовой моделью McLaren F1 GTR. Но хочу внести ясность: на данном этапе у нас нет никаких конкретных планов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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