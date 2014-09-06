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Мансур Оджей: McLaren может расширить своё присутствие в IndyCar

Совладелец McLaren Мансур Оджей не исключил, что в будущем команда из Уокинга будет выступать в американской серии IndyCar на полном расписании.

В конце мая Фернандо Алонсо выступит в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» при сотрудничестве McLaren с коллективом Andretti Autosport.

В 70-х годах McLaren регулярно принимала участие в «Инди-500» и даже одержала три победы.

«Я очень рад и горд тем, что для McLaren начинается новая эра в IndyCar, на этот раз с Andretti Autosport и Honda, – цитирует Оджея Pitpass. – «500 миль Индианаполиса» - единственная гонка IndyCar, в которой мы выступим в этом сезоне. Но вполне возможно, что в дальнейшем McLaren будет присутствовать в этой серии на полном расписании. Посмотрим.

Точно так же мы можем вернуться в «24 часа Ле-Мана», который мы выиграли в 1995 году с нашей культовой моделью McLaren F1 GTR. Но хочу внести ясность: на данном этапе у нас нет никаких конкретных планов».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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