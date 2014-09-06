Юбилейный международный турнир «Мемориал Юрия Потапова» соберет во Владивостоке сильнейших самбистов мира

В предстоящие выходные, 15 и 16 апреля, Владивосток станет мировым центром самбо. На острове Русский в корпусе S кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет этап Кубка мира – юбилейный, 20-й международный турнир по самбо категории «А» «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин. В престижных соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из России, Республики Корея, Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Таджикистана, Украины, Финляндии, Франции. Торжественное открытие турнира состоится 15 апреля в 16.00, поединки будут начинаться ежедневно в 10.00. Вход для зрителей свободный.





Соревнования организованы краевой федерацией дзюдо и самбо при поддержке администрации Приморского края и Всероссийской федерации самбо.





Участники турнира - мужчины и женщины, выступят в 9-ти весовых категориях, практически в каждой из них будут бороться до пяти спортсменов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России, что придаст соревнованиям еще большую конкуренцию, а зрители увидят много ярких, бескомпромиссных и непредсказуемых поединков.





В этом году международный турнир по самбо пройдет во Владивостоке в 20-ый раз (с 1998 года). Соревнования посвящены памяти Юрия Потапова - первого президента Приморской федерации дзюдо и самбо, вице-президента Всероссийской федерации самбо. Первые три года он проходил как Всероссийский турнир, в последующие годы ему был присвоен международный статус и самая высокая квалификация (турнир категории А), куда приезжает элита самбистов со всего мира.





Борьба самбо является национальным видом спорта. Приморские спортсмены на протяжении ряда лет показывают высокие результаты в этом виде спорта и неоднократно завоевывали медали всероссийских и международных соревнований. На предстоящем турнире Приморский край будет представлен сильнейшими самбистами.





Победители и призеры «Мемориала Юрия Потапова» среди мужчин и женщин во всех весовых категориях получат медали и дипломы, а также специальные призы.





Программа соревнований:





14 апреля (четверг), день приезда команд;

14.00 - 17.00 – мандатная комиссия;

17.00 - 18.00– взвешивание мужчины: 52, 62, 74, 90, +100 кг, женщины: 48, 56, 64, 72, +80 кг;

18.00 - 19.00 – общее собрание представителей команд, тренеров и судей.





15 апреля (суббота)

10.00 – начало соревнований, предварительные встречи в весовых категориях:

мужчины: 52, 62, 74, 90, +100 кг;

женщины: 48, 56, 64, 72, +80 кг;

16.00 – парад открытия соревнований;

16.30 – финальные поединки и награждение победителей и призеров;

15.00 - 16.00 – взвешивание мужчины: 57, 68, 82,100 кг, женщины: 52, 60, 68, 80 кг.





16 апреля (воскресенье)

10.00 – начало соревнований, предварительные встречи в весовых категориях;

мужчины: 57, 68, 82, 100 кг;

женщины: 52, 60, 68, 80 кг;

16.30 – финальные поединки и награждение победителей и призеров.





17 апреля (понедельник), день отъезда участников соревнований.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края