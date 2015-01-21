Люксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель - автоновости

Люксовое отделение компании Great Wall, бренд WEY, готовится вывести на китайский рынок свою первую модель - кроссовер VV7

При взгляде на машину, так и хочется крикнуть «скопировано неправильно». Уж больно передняя часть кроссовера с узкими фарами, большой радиаторной решеткой и спортивным бампером напоминает Maserati Levante. Впрочем, на этом заимствования кончились и в целом WEY VV7 смотрится довольно гармонично.

Заглянув в салон можно сказать «скопировано правильно» (то есть copy right): интерьер китайские дизайнеры явно срисовывали с Audi A3, а также еще нескольких моделей разных немецких автопроизводителей. Кстати, как и у премиальных «немцев», у WEY VV7 полностью цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового широкоформатного дисплея.

Кроссовер будет оснащаться 2-литровым турбодвигателем мощностью 234 л.с., который передает крутящий момент на все колеса через 7-ступенчатый «автомат».

Название WEY является отсылкой к древнему государству Вей, существовавшему в 430-250 годы до нашей эры.