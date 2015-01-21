Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Люксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель - автоновости

Люксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель - автоновостиЛюксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель

Автор фото: фирма-производитель

Люксовое отделение компании Great Wall, бренд WEY, готовится вывести на китайский рынок свою первую модель - кроссовер VV7

При взгляде на машину, так и хочется крикнуть «скопировано неправильно». Уж больно передняя часть кроссовера с узкими фарами, большой радиаторной решеткой и спортивным бампером напоминает Maserati Levante. Впрочем, на этом заимствования кончились и в целом WEY VV7 смотрится довольно гармонично.

Заглянув в салон можно сказать «скопировано правильно» (то есть copy right): интерьер китайские дизайнеры явно срисовывали с Audi A3, а также еще нескольких моделей разных немецких автопроизводителей. Кстати, как и у премиальных «немцев», у WEY VV7 полностью цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового широкоформатного дисплея.

Кроссовер будет оснащаться 2-литровым турбодвигателем мощностью 234 л.с., который передает крутящий момент на все колеса через 7-ступенчатый «автомат».

Название WEY является отсылкой к древнему государству Вей, существовавшему в 430-250 годы до нашей эры.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 20:56      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Рынок автострахования терпит тяжелые времена - автоновости
21-01-2015, 23:55, Автоновости
Эксперты предупреждают, что в текущем году российских автомобилистов ожидают проблемы в области автострахования....
Подробнее
Новый фирменный дизайн автомобилей Lada вдохновил китайских создателей копий - автоновости
15-02-2017, 09:03, Автоновости
Китайские автопроизводители теперь копируют не только японские и западные модели автомобилей....
Подробнее
Россияне снова начали покупать автомобили - автоновости
7-08-2015, 18:04, Автоновости
К российскому потребителю вернулся интерес к покупке автомобилей....
Подробнее
Ford расширяет свой модельный ряд легких коммерческих автомобилей - автоновости
30-11-2016, 00:55, Автоновости
В следующем году на российском рынке появятся Ford Transit Custom и Tourneo Custom....
Подробнее
Автомобили в России продолжают дорожать - автоновости
16-12-2014, 17:04, Автоновости
Как и ожидали аналитики, в начале декабря подорожали автомобили большинства представленных на российском автомобильном рынке брендов....
Подробнее
Европейское подразделение General Motors понесло убытки от кризиса рубля - автоновости
7-02-2015, 10:54, Автоновости
Нестабильность курса рубля и кризис российской экономики принесли европейскому подразделению General Motors существенные убытки....
Подробнее
За соблюдением правил парковки начнут следить муниципальные системы видеонаблюдения - автоновости
13-09-2014, 02:50, Автоновости
Камеры видеонаблюдения, установленные на зданиях жилых домов и учреждений Москвы, научатся фиксировать нарушения правил парковки....
Подробнее
Mitsubishi продает последнюю партию Lancer Evo в России
17-04-2014, 11:01, Автоновости
Финальная партия автомобилей тиражом 20 экземпляров будет доступна с июня текущего года....
Подробнее
В августе российские продажи Nissan сократились почти на 30 процентов - автоновости
12-09-2016, 16:48, Автоновости
За весь август в России было продано 4 850 японских автомобилей....
Подробнее
Alfa Romeo не будет выпускать универсал Giulia - автоновости
13-02-2017, 13:06, Автоновости
Руководство итальянского автопроизводителя решило, что Giulia Sportwagon никогда не увидит свет....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU