Люксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель - автоновости
Люксовое отделение Great Wall рассекретило свою первую модель
Автор фото: фирма-производитель
Люксовое отделение компании Great Wall, бренд WEY, готовится вывести на китайский рынок свою первую модель - кроссовер VV7
При взгляде на машину, так и хочется крикнуть «скопировано неправильно». Уж больно передняя часть кроссовера с узкими фарами, большой радиаторной решеткой и спортивным бампером напоминает Maserati Levante. Впрочем, на этом заимствования кончились и в целом WEY VV7 смотрится довольно гармонично.
Заглянув в салон можно сказать «скопировано правильно» (то есть copy right): интерьер китайские дизайнеры явно срисовывали с Audi A3, а также еще нескольких моделей разных немецких автопроизводителей. Кстати, как и у премиальных «немцев», у WEY VV7 полностью цифровая приборная панель на базе 12,3-дюймового широкоформатного дисплея.
Кроссовер будет оснащаться 2-литровым турбодвигателем мощностью 234 л.с., который передает крутящий момент на все колеса через 7-ступенчатый «автомат».
Название WEY является отсылкой к древнему государству Вей, существовавшему в 430-250 годы до нашей эры.
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