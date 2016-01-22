ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Williams: Мы усвоили уроки Гран При Китая После не самого успешного для Williams Гран При Китая команда намерена исправить свои ошибки уже в Бахрейне. Оба гонщика Williams Фелипе Масса и Лэнс Стролл смогли стартовать в первой десятке в Китае, однако гонка для них сложилась неудачно: Масса не сумел добиться высокого результата, а Стролл и вовсе сошел. «Сейчас нам важно сделать конструктивные выводы из разочарования [после того уик-энда], – заявил технический директор команды Падди Лоу. – Нам пришлось непросто в гонке, но мы были к этому готовы, учитывая сложные условия. К сожалению, для Лэнса гонка закончилась слишком рано из-за столкновения в десятом повороте. Фелиппе тоже провел трудно эту гонку, поскольку ему постоянно не хватало сцепления. В Бахрейне прекрасная атмосфера, гонка начинается еще при естественном освещении, а заканчивается под свет прожекторов, создавая волшебное ощущение. За годы существования Гран При Бахрейна гонщики не раз демонстрировали захватывающую борьбу, и этот год обещает быть таким же впечатляющим». Из-за того, что трасса расположена в пустыне, гонщикам и инженерам будет сложнее подобрать нужные настройки. «Трасса довольно требовательна к тормозам, и мы с интересом посмотрим, как новое поколение автомобилей справится с таким вызовом, – продолжил Лоу. – Из-за вероятной жары системы охлаждения тоже могут подвергнуться серьезной проверке, а в начале уик-энда песок на трассе и ветер создадут дополнительные сложности для гонщиков и команд».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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