Williams: Мы усвоили уроки Гран При Китая

После не самого успешного для Williams Гран При Китая команда намерена исправить свои ошибки уже в Бахрейне.Оба гонщика Williams Фелипе Масса и Лэнс Стролл смогли стартовать в первой десятке в Китае, однако гонка для них сложилась неудачно: Масса не сумел добиться высокого результата, а Стролл и вовсе сошел.«Сейчас нам важно сделать конструктивные выводы из разочарования [после того уик-энда], – заявил технический директор команды Падди Лоу. – Нам пришлось непросто в гонке, но мы были к этому готовы, учитывая сложные условия.К сожалению, для Лэнса гонка закончилась слишком рано из-за столкновения в десятом повороте. Фелиппе тоже провел трудно эту гонку, поскольку ему постоянно не хватало сцепления.В Бахрейне прекрасная атмосфера, гонка начинается еще при естественном освещении, а заканчивается под свет прожекторов, создавая волшебное ощущение.За годы существования Гран При Бахрейна гонщики не раз демонстрировали захватывающую борьбу, и этот год обещает быть таким же впечатляющим».Из-за того, что трасса расположена в пустыне, гонщикам и инженерам будет сложнее подобрать нужные настройки.«Трасса довольно требовательна к тормозам, и мы с интересом посмотрим, как новое поколение автомобилей справится с таким вызовом, – продолжил Лоу. – Из-за вероятной жары системы охлаждения тоже могут подвергнуться серьезной проверке, а в начале уик-энда песок на трассе и ветер создадут дополнительные сложности для гонщиков и команд».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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