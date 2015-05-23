ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Анализ: Выиграл бы Себастьян Феттель в Шанхае, если бы не появление сейфти-кара? Известный британский эксперт Формулы 1 Джеймс Аллен проанализировал тактику Себастьяна Феттеля на Гран При Китая, попытавшись ответить на вопрос о том, мог бы немец выиграть, если бы не появление сейфти-кара после третьего круга. «В квалификации Ferrari совсем немного уступила Mercedes и в гонке была настроена на борьбу за вторую победу подряд после Мельбурна. Сейчас команда как никогда уверена в своих силах, к тому же в боксах в Шанхае присутствовал президент Серджио Маркионе, лично наблюдавший за ходом работы, – пишет Аллен в своём блоге. – Поэтому когда на втором круге, после вылета Лэнса Стролла, на трассе появилась машина безопасности, они решили рискнуть и позвать Феттеля на пит-стоп, в то время как оба гонщика Mercedes, Red Bull Racing и Кими Райкконен остались на трассе.



Пит-стоп во время действия режима виртуальной машины безопасности занимает около 12-14 секунд вместо 21. Так что после зелёного флага лидеру, который не был на пит-стопе, нужно отыграть 7-9 секунд перед собственной остановкой. Учитывая, что трасса стремительно подсыхала, Льюис Хэмилтон должен был заехать за сликами через один-два круга. Поэтому у Феттеля был шанс выйти на первую позицию. Но такая стратегия была рискованной по трём причинам. Во-первых, режим VSC мог прекратиться в любое время, что превратило бы пит-стоп в катастрофу, ведь соперники в это время вернулись бы в боевой темп и умчались вперёд. Во-вторых, в холодных условиях было сложно прогреть шины, поэтому при коротком действии режима виртуальной машины безопасности всё полученное преимущество могло оказаться сведено на нет. Но самой большой угрозой было появление реальной машины безопасности. Собственно, это и произошло с Феттелем в Китае. Поначалу для Себастьяна всё складывалось весьма неплохо. Карлос Сайнс, также ехавший на сликах, показывал быстрейшее время на секторах. Но затем на главной прямой машину разбил Антонио Джовинацци, и на трассу выехал сейфти-кар. В результате первая пятёрка получила возможность провести пит-стоп без потери времени.



Выиграл бы Себастьян Феттель, если бы не выезд машины безопасности? В момент пит-стопа Хэмилтона всё было очень плотно. На третьем круге, после завершения действия режима VSC, Феттель отставал на 18 секунд, в то время как Льюису потребовалась бы 21 секунда, чтобы сохранить позицию. По ходу третьего круга Хэмилтон и Феттель показали одинаковое время на втором секторе, но на третьем Себ оказался на две секунды быстрее. Так что, остановись Льюис кругом позже, и он в любом случае вернулся бы на трассу позади. Но появление машины безопасности сыграло ему на руку. Феттелю пришлось совершить несколько обгонов, чтобы устремиться за ним в погоню. При этом в Ferrari не стали просить Райкконена пропустить напарника, что стоило Себастьяну примерно семи секунд. На столь ранней стадии сезона Скудерия обычно не применяет командную тактику, если только один из её гонщиков не является явным претендентом на титул.



Феттель в конечном итоге обогнал Райкконена и обоих гонщиков Red Bull Racing. В то же время Ferrari не стала проводить второй пит-стоп для Кими, когда остановились Ферстаппен и Риккардо, а также Боттас. Это стоило ему подиума. Главная причина такого решения заключалась в том, что Скудерия хотела попробовать сделать так, чтобы Кими оказался впереди после пит-стопа Хэмилтона и сдержал бы гонщика Mercedes. Такой ход помог бы Феттелю вернуться в борьбу за победу. Но не сработало – если ещё к 31-му кругу Райкконен был в окне пит-стопа лидера, то к 35-му отстал уже на 25 секунд. После долгого преследования Риккардо покрышки на машине финна оказались не в лучшем состоянии. Хотя нужно отметить, что мягкая аэродинамика SF70-H позволяет гонщикам Скудерии преследовать соперников с меньшим ущербом для покрышек, чем пилотам других команд. Феттель продемонстрировал это в Австралии и Китае, и по ходу сезона данный фактор может не раз сыграть решающую роль. В конечном итоге созданного задела Хэмилтону хватило, чтобы вернуться на трассу лидером и выиграть гонку. Теперь Ferrari сосредоточена на этапе в Бахрейне, где жаркие условия и конфигурация трассы вполне могут сделать эту команду главным фаворитом». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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