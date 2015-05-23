Павел Коцаренко - серебряный призер командного чемпионата Европы среди юниоров

Во Франции завершилось командное первенство Европы по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. Россия вышла в финал соревнований, где уступила хозяевам турнира со счетом 0:3 и, таким образом, завоевала серебро турнира. В составе сборной России отличился приморский спортсмен Павел Коцаренко.





В групповом этапе национальная команда страны одержала три победы из трех возможных, обыграв Финляндию (3:2), Болгарию (4:1) и Турцию (4:1). Затем она продолжила победное шествие в четвертьфинале всухую обыграв сборную Нидерландов (3:0).





Далее россияне вышли на одного из главных фаворитов турнира сборную Дании и впервые в своей истории обыграла лидеров европейского континента — 3:1.





Победы в своих играх одержали Родион Алимов и Алина Давлетова в миксте, Георгий Карпов в мужской одиночке. Победный балл принесла встреча мужских пар, где выступали Родион Алимов и бадминтонист из Приморья Павел Коцаренко.





«В финале мы встретили команду которую готовили очень усиленно и целенаправленно на этот чемпионат. Нашим ребятам не хватило в первую очередь эмоций, которые забрали вчерашние тяжелые матчи, особенно игра с Данией. Но сегодня все выложились по полной, порадовали младшие спортсмены, Карпов и Шаповалова, которые могут и будут выступать на турнире до 17 лет, но на равных боролись с сильнейшими игроками и в этом возрасте. Конечно французам помогла мощная поддержка трибун. Но мы довольны выступлением несмотря на сегодняшнее поражение. Будем настраивать спортсменов на личный турнир, который стартует уже сегодня вечером», - сказал тренер юношеской сборной Николай Николаенко.





Пресс-служба федерации бадминтона Приморского края