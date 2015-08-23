ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джин Хаас: Выступление Кевина Магнуссена в Китае – достойный ответ критикам Владелец Haas Джин Хаас заявил, что выступление Кевина Магнуссена на Гран При Китая-2017 стало достойным ответом всем тем, кто критиковал датчанина в 2016-м. Кевин покинул Renault по итогам сезона 2016 года, а исполнительный директор французской команды Сирил Абитбуль сказал, что на протяжении кампании Магнуссену не хватало дисциплины. Источники в Renault и McLaren, в составе которой он выступал в 2014-м, неоднократно ставили под сомнение трудовую этику Магнуссена. Датчанин, в свою очередь, отвечал на это тем, что бывшие команды никогда не говорили о нем ничего плохого, когда он там был. На первом круге ГП Австралии-2017 Кевин врезался в Маркуса Эрикссона, испортив гонку и себе, и шведу. А в Шанхае Магнуссен выступил очень хорошо: ему не хватило лишь 0,074 секунды, чтобы пробиться в Q3, а в гонке он финишировал восьмым, добыв первые для Haas очки в сезоне. «Это очень важно для него, особенно в свете критики, которая обрушилась на него во второй половине прошлого сезона, – цитирует AUTOSPORT.com Хааса. – Он доказал свою правоту результатами на трассе, проехав отличную гонку. Он сделал все как нужно – ехал спокойно, без ошибок». Напарник Кевина по команде Ромен Грожан закончил гонку 11-м, но руководитель Haas Гюнтер Штайнер уверен, что американский коллектив способен приезжать в очковую зону двумя машинами. «Мы еще не проводили полный анализ, но наш гоночный темп вполне хорош, – сказал Гюнтер. – В Австралии мы ехали немного осторожно, потому что это особенная трасса. Но на нормальной трассе в Китае машина показала, на что способна. Нам нужно продолжать улучшать свой темп, потому что другие команды скоро начнут представлять новинки. Мы не набрали очков в Австралии, а в Китае сделали это только с одним автомобилем. Теперь мы можем набирать очки двумя машинами».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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