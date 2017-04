ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото и Сьюзи Вольф стали родителями Бывшая резервная пилотесса Williams Сьюзи Вольф рассказала о рождении ребенка. Первенец австрийско-шотландской пары родился на свет вчера. Сьюзи не назвала пол ребенка. «Вчера мы с Тото отпраздновали появление на свет здорового малыша Вольф, – написала Сьюзи в своем официальном профиле в Twitter. – Это просто взрыв счастья и любви». Yesterday Toto & I welcomed a healthy Baby Wolff to the world. Could burst with happiness & love! ? pic.twitter.com/UVWWsNveqy — Susie Wolff (@Susie_Wolff) 11 апреля 2017 г.

Также Сьюзи продемонстрировала отца и новорожденного посредством Instagram. The Wolff family welcomed a healthy baby boy to the world yesterday. ? We are all over the ?! Публикация от Susie Wolff (@susie_wolff) Апр 11 2017 в 9:11 PDT

Напомним, что у Тото есть 15-летний сын и 12-летняя дочь от предыдущего брака.

Источник : AUTOSPORT







