Тото и Сьюзи Вольф стали родителями

Бывшая резервная пилотесса Williams Сьюзи Вольф рассказала о рождении ребенка.Первенец австрийско-шотландской пары родился на свет вчера. Сьюзи не назвала пол ребенка.«Вчера мы с Тото отпраздновали появление на свет здорового малыша Вольф, – написала Сьюзи в своем официальном профиле в Twitter. – Это просто взрыв счастья и любви».Yesterday Toto & I welcomed a healthy Baby Wolff to the world. Could burst with happiness & love! ? pic.twitter.com/UVWWsNveqy— Susie Wolff (@Susie_Wolff) 11 апреля 2017 г. Также Сьюзи продемонстрировала отца и новорожденного посредством Instagram. The Wolff family welcomed a healthy baby boy to the world yesterday. ? We are all over the ?!Публикация от Susie Wolff (@susie_wolff) Апр 11 2017 в 9:11 PDT Напомним, что у Тото есть 15-летний сын и 12-летняя дочь от предыдущего брака.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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