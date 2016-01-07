Кикбоксеры Приморья занимают лидирующие позиции на Дальнем Востоке

Приморские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа в разделе фулл-контакт с лоу-киком.

Турнир, который прошел в минувшие выходные во Владивостоке, порадовал зрителей зрелищными поединками и показал безоговорочное лидерство приморской школы кикбоксинга.

Соревнования собрали 80 бойцов из шести регионов Дальнего Востока - Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей. Как правило, на этот турнир приезжает больше спортсменов, но в этом году в это же время в Грозном проходил Чемпионат России в разделе К-1, поэтому такая «накладка» не позволила участвовать в нем большему числу кикбоксеров.

Открывали соревнования участницы церемониального отряда барабанщиц молодежного центра «Дальрыбвтуз», а парад участников возглавили капитаны команд:

республика Саха (Якутия) - призер Кубка мира-2007 Анатолий Ланцов и финалист Кубка мира-2014, финалист Кубка России-2014 и чемпион республики 2015 и 2016 годов Ян Слепцов;

Хабаровский край – кандидат в мастера спорта, победитель первенства России Зелим Цогоев;

Амурская область – кандидат в мастера спорта, победитель Кубка мира-2016, призер Кубка России-2016 Анатолий Берёза;

Камчатский край - финалист первенства мира-2016 Ирландия (г. Дублин) Тарас Баштан.

Сборную Приморского края возглавил самый титулованный кикбоксер региона, мастер спорта международного класса, чемпион мира, Европы и России Александр Захаров.

Два соревновательных дня были наполнены зрелищными боями, эмоциями спортсменов и зрителей, которые пришли поддержать участников.

Никто не хотел уступать, ведь победители соревнований будут представлять свои регионы уже на чемпионате и первенстве Росси, которые пройдут 8-9 мая в Калининграде.

На самом важном краевом турнире года команда кикбоксеров Приморья завоевала одиннадцать золотых медалей. Победителями в своих весовых категориях стали Владимир Асеев, Остап Фитцов, Данил Горбачев, Артем Бойко, Данил Сурменко, Станислав Петров, Максат Ситников, Александр Медихов, Смхаил Ковылин, Гегам Манавазян и Максим Подоплелов.

Сборная Хабаровского края увезла из Владивостока шесть золотых медалей - Богдан Зыков, Рашид Имаров, Степан Прудкин, Александр Гладышко, Кирилл Кочетков и Евгения Помазкина.

По одному победителю у Камчатки – Тарас Баштан, Амурской области – Анатолий Береза и Якутии – Максим Цесаренко.

Специальными призами чемпионата и первенства ДФО в своих возрастных группах награждены: «За лучшую технику» - приморские спортсмены Данил Горбачев и Михаил Ковылин и один представитель Хабаровского края - Александр Гладышко. «За волю к победе» отмечены Анна Полуцкая (Приморье), Ян Слепцов (Якутия) и Айдын Сат (Хабаровский край). Приз «Самый красивый бой» вручили - Никите Ивашкину (Приморский край) – Богдану Зыкову (Хабаровский край), Антону Мешкову (Хабаровский край) – Станиславу Петрову (Приморский край) и приморцам - Гегаму Манавазяну - Илье Шину.

За популяризацию спорта и высокие результаты благодарственными письмами Российского Союза боевых искусств наградили президента федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина и старшего тренер федерации Андрея Подоплелова. Также благодарственными письмами от Думы г. Владивостока были награждены Артем Янчев (тренер YANCHEV'S TEAM) и Константин Глибко (тренер клуба «Пересвет»).

По словам президента федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина, турнир показал, что спорт становится нормой жизни.

«Прежде всего, хочу поздравить наших бойцов с победой, - отметил Тарабарин. - Турнир получился зрелищным и по итогам приморцы завоевали больше всех золотых медалей. Это результат работы тренерского штаба, федерации и самих спортсменов, которые стремятся продемонстрировать свои лучшие качества, все знания и умения, которые получают на тренировках. Хорошо, что ребята понимают, что за медалями и победами – большой труд, их желание стремиться к спортивным высотам и побеждать мы только приветствуем.

Радует, что все больше приморцев начинают заниматься спортом, и многие выбирают кикбоксинг – зрелищный вид спорта для настоящих мужчин. А нашим кикбоксерам на предстоящем чемпионате России хочу пожелать победы!».





Федерация кикбоксинга Приморского края