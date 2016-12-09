Chery готовит конкурента Nissan Juke - автоновости

Компания Chery привезет на автосалон в Шанхае предсерийный образец компактного кроссовера. Судя по первым опубликованным скетчам его стилистика будет пересекаться с концептом Beta, который компания показала в 2014 году

У кроссовера большая радиаторная решетка с крупными сотами, узкие агрессивные фары, мощный бампер, четко очерченные колесные арки, множество подштамповок кузова и расширенные задние крылья. Кроссовер оснащен защитным обвесом из неокрашенного пластика, спереди и сзади у него хромированная псевдозащита нижней части кузова. Задняя часть решена в спортивном стиле, у кроссовера небольшое стекло в багажной двери и ромбовидные фонари.

О том, каким двигателем оснащен новый кроссовер пока ничего неизвестно. Вероятнее всего, это будет 1,5-литровый турбомотор мощностью около 150 л.с. В качестве трансмиссии Chery предложит 6-ступенчатые механическую и роботизированную коробки передач.

По неофициальным данным продажи нового кроссовера в Китае стартуют во второй половине этого года.