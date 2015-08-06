Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморская пилотесса взяла «бронзу» на чемпионате Кореи по картингу

Приморская пилотесса взяла «бронзу» на чемпионате Кореи по картингу
Пилотесса из Владивостока Альвина Борисова в минувший уикэнд приняла участие в чемпионате Республики Корея по картингу. Соревнования прошли на картинговой трассе автоспортивного комплекса «Формулы-1» - Korea International Circuit в пригороде Мокпо.



В этом году при содействии Приморской автомобильной федерации Альвина получила международную лицензию РАФ и планирует выступить на всех этапах чемпионата Кореи. В первом этапе наша спортсменка не подвела своего наставника и в упорной борьбе завоевала призовое третье место на подиуме. Тренер Альвины по картингу - Алексей Украинец, надеется на успешное выступление своей воспитанницы, ведь в 2012 году он сам стал первым российским пилотом - чемпионом Кореи.



Участие приморских картингистов в чемпионате Кореи вносит большой вклад в укрепление международных спортивных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.



Геннадий Иванцов

Фото из личного архива Альвины Борисовой

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Двусторонка «Адмирала» побила рекорд КХЛ по количеству зрителей
6-08-2015, 13:40, Спорт
В пятницу «Адмирал» улетает в Астану на первый предсезонный турнир Кубок Президента Казахстана, где сыграет с «Югрой», «Барысом» и новокузнецким «Металлургом». Поэтому в среду команда показала товар...
Подробнее
Эрик Булье: Из-за слабой надежности мы теряем больше секунды на круге
16-07-2015, 18:59, Спорт
Гоночный директор команды McLaren Эрик Булье уверен, что их автомобиль мог бы прибавить сразу несколько секунд на круге по чистому темпу и регулярно бороться за места в топ-10, как только мотористы...
Подробнее
Серхио Перес: Красные флаги часто вмешивались в ход событий
9-03-2017, 11:40, Спорт
Пилот Force India Серхио Перес поделился своими впечатлениями от второго дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне. Мексиканец показал восьмое время по итогам дня, однако остался...
Подробнее
Porsche – всё так же лидеры во второй квалификации суточного марафона в Ле-Мане, как и G-Drive – в LMP2
17-06-2016, 07:00, Спорт
Во второй квалификации знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» в дождевых условиях в Porsche смогли сохранить свое преимущество. В течение первых тридцати минут никто не мог перебить время Нила Джани. В...
Подробнее
Приморскому «Лучу» перечислили 30 миллионов рублей на выплату зарплат
22-09-2016, 22:49, Спорт
Приморскому футбольному клубу «Луч-Энергия» направили из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы погасить задолженность по зарплатам футболистам и работникам клуба за...
Подробнее
Болельщикам предлагают выбрать имя леопардессе – талисману ВК «Приморочка»
7-02-2017, 06:52, Спорт
Волейбольный клуб «Приморочка» и Национальный парк «Земля леопарда» предлагают выбрать имя талисману единственной женской профессиональной команды Приморского края. Талисман «Приморочки» -...
Подробнее
Таможенники – чемпионы краевого общества «Динамо» по мини-футболу
23-03-2017, 14:40, Спорт
В спорткомплексе «Динамо» в рамках Спартакиады прошел чемпионат по мини-футболу краевого общества «Динамо», в котором приняли участие 12 команд. Впервые в спортивных соревнованиях выступала сборная...
Подробнее
Игрок
15-01-2015, 19:55, Спорт
Илья Попов, молодой центровой клуба «Нижний Новгород», выступающего в Евролиге и Единой лиге ВТБ, продолжит сезон в приморском «Спартаке». В нынешнем сезоне 19-летний Попов был заявлен за основную...
Подробнее
Легендарный японский дзюдоист дал мастер-класс приморским спортсменам
20-09-2015, 08:44, Спорт
Столица Приморья принимает известного японского дзюдоиста Ямасита Ясухиро не в первый раз - он приезжает не только для проведения мастер-классов, но и для развития японско-российских отношений. В...
Подробнее
Краевой чемпионат по ездовому спорту состоится на острове Русском
14-10-2015, 02:43, Спорт
В субботу, 31 октября, на о. Русский состоятся открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Соревнования будут проходить в дисциплинах «Каникросс»,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU