ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморская пилотесса взяла «бронзу» на чемпионате Кореи по картингу

Пилотесса из Владивостока Альвина Борисова в минувший уикэнд приняла участие в чемпионате Республики Корея по картингу. Соревнования прошли на картинговой трассе автоспортивного комплекса «Формулы-1» - Korea International Circuit в пригороде Мокпо.





В этом году при содействии Приморской автомобильной федерации Альвина получила международную лицензию РАФ и планирует выступить на всех этапах чемпионата Кореи. В первом этапе наша спортсменка не подвела своего наставника и в упорной борьбе завоевала призовое третье место на подиуме. Тренер Альвины по картингу - Алексей Украинец, надеется на успешное выступление своей воспитанницы, ведь в 2012 году он сам стал первым российским пилотом - чемпионом Кореи.





Участие приморских картингистов в чемпионате Кореи вносит большой вклад в укрепление международных спортивных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.





Геннадий Иванцов

Фото из личного архива Альвины Борисовой

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 02:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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