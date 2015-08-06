Приморская пилотесса взяла «бронзу» на чемпионате Кореи по картингу
Пилотесса из Владивостока Альвина Борисова в минувший уикэнд приняла участие в чемпионате Республики Корея по картингу. Соревнования прошли на картинговой трассе автоспортивного комплекса «Формулы-1» - Korea International Circuit в пригороде Мокпо.
В этом году при содействии Приморской автомобильной федерации Альвина получила международную лицензию РАФ и планирует выступить на всех этапах чемпионата Кореи. В первом этапе наша спортсменка не подвела своего наставника и в упорной борьбе завоевала призовое третье место на подиуме. Тренер Альвины по картингу - Алексей Украинец, надеется на успешное выступление своей воспитанницы, ведь в 2012 году он сам стал первым российским пилотом - чемпионом Кореи.
Участие приморских картингистов в чемпионате Кореи вносит большой вклад в укрепление международных спортивных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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