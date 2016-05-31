ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Четвертый этап конкурса с розыгрышем билетов на Гран При России АВТОСПОРТ.com.ru и Сочи Автодром продолжают совместный конкурс для болельщиков Формулы 1, главным призом которого являются билеты на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 на Главную Трибуну. Итак, этап №4 – вопрос на знания: Какими по счёту в истории Формулы 1 были все предыдущие Гран При России. Нужно прислать три цифры. Необходимо прислать ответ как можно быстрее. Первые десять приславших правильные ответы получат баллы от 25 до 1 согласно системе начисления очков в Формуле 1. Важно отметить, что один участник может прислать только один вариант ответа и выиграть в нашей викторине максимум два билета. Мы желаем всем удачи и ждём ваши прогнозы на почту konkurs@autosport.com.ru Помимо своего ответа просьба также указать свой ID в той социальной сети, в которой вы сделали репост. Обязательные условия конкурса:

Репост новости о совместном конкурсе Сочи Автодрома и сайта АВТОСПОРТ.com.ru на личной странице в социальной сети Facebook или ВКонтакте с указанием хэштегов #Sochiautodrom, #RussianGP и #F1Sochi. Подписка на обе группы – Сочи Автодрома и АВТОСПОРТ.com.ru: ВКонтакте:

http://vk.com/sochiautodrom

http://vk.com/autosportrussia или Facebook:

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https://www.facebook.com/sochiautodrom К участию допускаются болельщики старше 18 лет. Организаторы конкурса не оплачивают расходы участников, связанные с проездом до места проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 и обратно, а также проживанием. Все результаты конкурса будут публиковаться в ленте новостей на сайте АВТОСПОРТ.com.ru. Последние билеты на Гран При России в продаже на сайте организатора www.sochiautodrom.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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