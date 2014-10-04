Jeep готовит гибридный кроссовер - автоновости

Jeep привезет на мотор-шоу в Шанхай, концепт кроссовера, который создавался специально для китайского рынка
Местные власти пару лет назад объявили войну машинам с обычными двигателями внутреннего сгорания, одновременно, объявив режим наибольшего благоприятствования для электромобилей и гибридов. Поэтому, наличие экологически чистой модели важно для любого производителя, присутствующего на местном рынке.
Концепт, по предварительным данным, будет построен на модернизированной платформе Jeep Cherokee. У него будет увеличенная колесная база, что позволит разместить в салоне два дополнительных «багажных» места.
Никаких технических подробностей о концепте, который получит индекс K8, пока нет. Вероятнее всего он получит силовую установку, объединяющую микролитражный бензиновый двигатель, электромотор и блок батарей.
Судя по первым изображениям, оказавшимся в сети, Jeep K8 будет иметь внешность, не пересекающуюся ни с одной из моделей Jeep. Единственное, что позволит сразу же угадать в нем Jeep, это фирменная радиаторная решетка с вертикальными прорезями.
Сегодня Jeep собирает в Китае кроссоверы Cherokee. Местный рынок является для марки вторым по величине после домашнего рынка Северной Америки.
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