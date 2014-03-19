ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Шансы Маверика Виньялеса на победу в чемпионате 2017 года – 83% На Гран При Аргентины в минувшее в воскресенье новобранец заводской команды Yamaha Маверик Виньялес добился очень важного достижения. Он сделал то, что не удалось ни Валентино Росси, ни Хорхе Лоренсо, на двоих выигравших семь чемпионских титулов вместе с Yamaha. Юный испанец стал первым гонщиком коллектива после Уэйна Рейни, которому удалось выиграть два первых Гран При. А, как показывает статистика, в 83% случаев победитель двух первых гонок становился чемпионом в конце сезона, сообщает Marca. Исключений не так много. В 1966-м Джим Редман получил травму, из-за которой был вынужден завершить карьеру. Ярно Сааринен погиб в аварии в Монце в 1973-м. Мик Дуэн ударно начал сезон-1992, выиграв четыре гонки подряд, но травма, полученная в Ассене, выбила его из строя практически до конца чемпионата. Кенни Робертс-младший после успешного старта в 1999-м сдал позиции и растерял важные очки, которых в конце сезона не хватило в борьбе с Алексом Кривилем.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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