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Спорт как образ жизни

Спорт как образ жизни
Тренер-преподаватель и приверженец здорового образа жизни дал старт успешной спортивной карьеры своего сына - из приморской глубинки в сборную России



Здоровый образ жизни житель Камень-Рыболова Владимир Величко начал вести задолго до того, как этот термин появился в официальной российской науке в 1989 году. При этом он даже не задумывался, что живет трендами будущего: ему просто нравилось бегать по утрам, придерживаться принципов здорового питания и наслаждаться близостью к природе.



Волейбол – для выносливости, бадминтон – для зрения



В итоге сегодня вряд ли кто-то поверит, что этому молодому, подтянутому мужчине уже за пятьдесят. За плечами – учеба в институте физкультуры в Хабаровске, тысячи спортивных тренировок и сотни соревнований. Всю свою жизнь Владимир Величко посвятил детскому спорту, и в настоящее время работает тренером-преподавателем в Ханкайской детско-юношеской спортивной школе. Под его началом свои спортивные навыки развивают дети и подростки, увлеченные волейболом и бадминтоном. По словам тренера, оба эти вида спорта позитивно влияют на здоровье: волейбол помогает развить координацию и выносливость, а бадминтон улучшает зрение.

– Многие ребята с удовольствием занимаются спортом и успешно выступают на соревнованиях, - рассказывает про своих подопечных тренер. – Но не все дети стремятся в спортзал, поэтому иногда родителям стоит подтолкнуть их, создать для них мотивацию. Со временем они втянутся и будут сами бежать на тренировки. Ведь спорт – это отличная возможность не только свое здоровье укрепить и развиться физически, но найти новых друзей, научиться общаться. А еще это шанс много путешествовать. Особенно ребятам нравится выезжать на соревнования за пределы района. А если еще и с ночевкой, то это для них вообще супер!



Пополнил российскую сборную



Занимаясь с детьми из разных сел, Владимир Величко не забывал и о своих сыновьях. В любую погоду тащил в спортзал или на стадион Олега и Игоря, которые с семи лет знали, что такое тренировки.

– Правда, когда дома появился компьютер, выгнать их побегать или поиграть в волейбол было сложно, приходилось уговаривать, - вспоминает отец.

И не зря уговаривал. Оба сына окончили школу-интернат для одаренных детей имени Дубинина при ВГУЭСе и выросли достойными парнями. Старший, Олег, сейчас служит в десантных войсках и после собирается продолжить спортивную карьеру. Младший, Игорь, выступает за российскую сборную по пляжному волейболу и все время находится в разъездах. В этом году он уже побывал на сборах и международных турнирах в Испании, США и Иране. Впереди – Латвия, Швеция, Китай и Бразилия. Неплохо для выходцев из села Владимиро-Петровка, правда?

– Игорь даже мастер-класс для моих девчат давал прошлой осенью, когда прилетал домой, – рассказывает Владимир Николаевич. – Им было интересно поучиться новым приемам игры, да и просто пообщаться.



Для справки:

Игорь Величко в 2011 году завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по пляжному волейболу среди молодежи до 18 лет. В 2016 году занял первое место на Чемпионате России.



Возраст спорту не помеха



Сам Владимир Величко тоже не сидит на месте, ежемесячно выезжает на ветеранские соревнования по волейболу, бадминтону и городошному спорту, занимая призовые места. Да и воспитанники спортивной школы поддерживают в тонусе, не дают засиживаться на скамье. Когда я пришла в спортзал с камерой, чтобы поснимать их наставника в работе и поговорить, то заметила, как уже через пятнадцать минут девчонки на игровом поле заскучали и начали бросать в сторону преподавателя нетерпеливые, ревнивые взгляды.

– Ну, мне пора – дети ждут, - поднялся тренер и уже через секунду тренировка набрала нужные обороты. И кто знает - может быть именно сейчас, в этом спортзале, рождаются новые спортивные звезды? В любом случае, эти девчонки уже выиграли – подтянутые фигуры и бодрость им обеспечены.



Лариса Оноприенко, газета «Приморские зори» Ханкайского района



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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