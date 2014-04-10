ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Новое голосование на АВТОСПОРТ.com.ru Сегодня мы объявляем новое голосование на АВТОСПОРТ.com.ru, связанное с тематикой материалов на сайте. Мы решили поинтересоваться у вас, за какими чемпионатами вы преимущественно следите на нашем сайте помимо Формулы 1. Варианты ответов мы разбили по категориям. Если вы следите сразу за несколькими автоспортивными дисциплинами, выбирайте соответствующий вариант. Нам очень важно знать ваше мнение, чтобы соответствующим образом корректировать редакторскую политику сайта и удовлетворять всем требованиям читателей. Новый вопрос мы сформулировали следующим образом: "За какими чемпионатами вы преимущественно следите на нашем сайте помимо Формулы 1?" Варианты следующие:

1) Младшие формулы: Ф2, GP3, Ф3.5, Ф3

2) Электрическая Формула Е

3) Гонки на выносливость: WEC, ELMS

4) Классические ралли: WRC, ERC

5) Ралли-кросс: WRX

6) Ралли-рейды

7) Туринг: WTCC, TCR, DTM

8) MotoGP

9) За многими из перечисленных

10) Слежу только за Формулой 1 Свой вариант вы можете озвучить в комментариях к этой новости. Если мы что-то не учли, пишите свое мнение в комментариях к этой новости, мы обязательно прислушаемся к вашей позиции. Также в комментариях вы, как и всегда, можете предложить собственные варианты для опроса, который мы повесим в следующий раз.

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пилот Caterham Маркус Эрикссон вынужден был досрочно завершить финальный день тестов в Бахрейне из-за технической проблемы, возникшей на его машине. На CT05 возникли неисправности в работе системы... Подробнее Холодным, но солнечным утро в Спа-Франкоршаме прошла первая тренировка этапа международной серии TCR. В течение сессии на первой строчке протокола отметились пять гонщиков, а по ходу долгого времени... Подробнее 21-23 августа в Артеме пройдет XII летняя спартакиада трудящихся округа. Уже утвержден план мероприятий этого спортивного состязания городского масштаба. Из местного бюджета выделено около 290 тыс.... Подробнее ... Подробнее Мадс Остберг поделился своими впечатлениями накануне своего дебютного выступления в сезоне-2017 WRC на Ралли Швеция. Мадс будет пилотировать Ford Fiesta частной команды Onebet Jipocar World Rally... Подробнее В Renault заявили о многолетней поддержке Мировой серии, гарантировав будущее своего самого сильного первенства ФR3.5... Подробнее Это тот случай, когда тем, кто на сцене, не нужно почти ничего делать, чтобы вызывать бурные аплодисменты. Вся работа с литрами пота и даже слёз проделана задолго до этого соревнования, но это - не... Подробнее Немецкая компания Porsche официально подтвердила, что бывший пилот Формулы 1 Марк Уэббер в предстоящем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость выступит за рулем Porsche 919 hybrid вместе с... Подробнее Главный инженер Williams Роб Смедли заявил, что не понимает, почему при проверке FIA температура задней правой шины на машине Фелипе Массы превысила допустимые пределы на 27C, в то время как сенсоры... Подробнее Первые медали не просто в учебно-тренировочном году, а в спортивной карьере маленьких боксеров. Более 60 пар сошлись в ринге. Самыми юными участниками спаррингов стали шестилетки.... Подробнее