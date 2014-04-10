Сегодня мы объявляем новое голосование на АВТОСПОРТ.com.ru, связанное с тематикой материалов на сайте.Мы решили поинтересоваться у вас, за какими чемпионатами вы преимущественно следите на нашем сайте помимо Формулы 1. Варианты ответов мы разбили по категориям. Если вы следите сразу за несколькими автоспортивными дисциплинами, выбирайте соответствующий вариант.Нам очень важно знать ваше мнение, чтобы соответствующим образом корректировать редакторскую политику сайта и удовлетворять всем требованиям читателей.Новый вопрос мы сформулировали следующим образом: "За какими чемпионатами вы преимущественно следите на нашем сайте помимо Формулы 1?"Варианты следующие: 1) Младшие формулы: Ф2, GP3, Ф3.5, Ф3 2) Электрическая Формула Е 3) Гонки на выносливость: WEC, ELMS 4) Классические ралли: WRC, ERC 5) Ралли-кросс: WRX 6) Ралли-рейды 7) Туринг: WTCC, TCR, DTM 8) MotoGP 9) За многими из перечисленных 10) Слежу только за Формулой 1Свой вариант вы можете озвучить в комментариях к этой новости.Если мы что-то не учли, пишите свое мнение в комментариях к этой новости, мы обязательно прислушаемся к вашей позиции.Также в комментариях вы, как и всегда, можете предложить собственные варианты для опроса, который мы повесим в следующий раз. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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