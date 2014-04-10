Приморские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате ДВФО по смешанному боевому единоборству ММА

В г. Петропавловск-Камчатский завершился Чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования проходили с 7 по 10 апреля. Почетным гостем турнира был президент Союза ММА, многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам и самбо России Федор Емельяненко.

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев.





Сборная Приморья, представленная 15-ю бойцами, выступила на окружном чемпионате очень успешно. По итогам соревнований в копилке приморцев шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Кроме того, сборной Приморья вручили кубок за первое командное место, второе место заняла команда республики Саха (Якутия), третьими стали сахалинцы.





- Хотел бы выразить большую благодарность всем приморским спортсменам и тренерам, а также нашему судейскому корпусу, задействованному на судействе турнира. Особо хотел бы отметить за достигнутые результаты и отличную подготовку спортсменов клуба «Гладиатор» и его президента Джамала Курбанова, - подчеркнул руководитель федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Денис Григорьев. – Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне, за что отдельная благодарность принимающей стороне в лице руководителя федерации СБЕ ММА Камчатского края Василия Черновского.

После непродолжительного отдыха приморские спортсмены, вошедшие в состав сборной ДВФО, начнут подготовку к Чемпионату России, который пройдет 25-29 мая в г. Ростове-на-Дону.





Результаты Чемпионата ДВФО по СБЕ ММА:

Весовая категория до 56.7 кг

1. Цой Андрей (Приморский край)

2. Донской Виктор (Республика Саха (Якутия)

3. Антонов Кирилл (Сахалинская обл.)

3. Урфонов Умедулло (Приморский край)





Весовая категория до 61.2 кг

1. Магомедов Калантар (Приморский край)

2. Дибиров Шамиль (Приморский край)

3. Степанов Николай (Республика Саха (Якутия)

3. Ганчук Дмитрий (Сахалинская обл.)





Весовая категория до 65.8 кг

1. Гаджиев Альберт (Приморский край)

2. Жуль Юрий (Приморский край)

3. Федоров Владимир (Республика Саха (Якутия)

3. Согонов Карулдай (Камчатский край)





Весовая категория до 70.3 кг

1. Гасайниев Мурад (Приморский край)

2. Гасангусайниев Али (Приморский край)

3. Красавин Юлиан (Сахалинская обл.)

3. Федоров Борис (Республика Саха (Якутия)





Весовая категория до 77.1 кг

1. Царукян Арман (Приморский край)

2. Магомедов Шамиль (Приморский край)

3. Мукаилов Рамис (Сахалинская обл)

3. Зайпуллаев Абдулла (Приморский край)





Весовая категория до 84 кг

1. Джафаров Руслан (Приморский край)

2. Захаров Башир (Приморский край)

3. Авраменко Артем (Республика Саха (Якутия)





Весовая категория до 93 кг

1. Шахов Алексей (Республика Саха (Якутия)

2. Валов Денис (Камчатский край)

3. Трошев Антон (Приморский край)

3. Дзебин Виктор (Сахалинская обл.)





Весовая категория свыше 93 кг

1. Ерохин Евгений (Хабаровский край)

2. Егоров Богдан (Сахалинская обл.)

3. Кабаргин Михаил (Приморский край)

3. Дерюга Роман (Приморский край)





Ссылка на видеотрансляцию финальных поединков https://vk.com/mma





Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/

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