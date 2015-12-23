Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Techeetah может перейти на силовую установку DS

Команда Формулы Е Techeetah может перейти на силовые установки DS в следующем сезоне, как узнали в AUTOSPORT.

Techeetah осталась последней клиентской командой в чемпионате. Производитель DS, у которого уже есть соглашение с Virgin, сейчас активно ведет переговоры с коллективом.

Если производители ФЕ предоставляют свой мотор клиентам, то получают дополнительную тестовую неделю к 15 дням. Кто конкретно будет проводить тесты, решает непосредственно производитель. Renault, допустим, предоставила это право своему заводскому коллективу e.dams, хотя дополнительная неделя стала доступной после контракта именно с Techeetah.

Гонщик команды Жан-Эрик Вернь, который, как утверждается, имеет долю в коллективе, остался особенно недоволен таким раскладом сил.

Первые три гонки сезона-2016/17 выиграл подопечный e.dams Себастьен Буэми, тогда как лучшим результатом для Techeetah стали два вторых места Верня.

«Люди даже не представляют, какое у них преимущество. Нам же получается всё проверить только во время гоночного уик-энда», – заявил Вернь.

Несмотря на то, что DS не стала подтверждать слухи о контракте с Techeetah, Вернь намекнул на скорые перемены в команде: «Надеюсь, в ближайшее время мы сможем сделать объявление. У меня длительное соглашение с коллективом, и вместе мы нацелены только на успех».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В яхт-клубе
23-12-2015, 11:46, Спорт
В воскресенье, 20 декабря, в яхт-клубе "Семь футов" подвели итоги детского парусного сезона 2015 года и определили имена лучших среди юниоров и девушек, а также среди самых младших воспитанников...
Подробнее
Пол Хембри: Тесты шин-2017 начнутся не раньше сентября
4-06-2016, 02:50, Спорт
Руководитель автоспортивного отдела Pirelli Пол Хембри признал, что у компании еще нет конкретного расписания тестов шин на 2017 год. В конце мая Pirelli уже продемонстрировала прототипы новых более...
Подробнее
В Приморском крае назвали лучших спортсменов и тренеров по итогам 2015 года
25-12-2015, 18:57, Спорт
Во Владивостоке состоялось торжественное подведение итогов спортивного сезона 2015 года. Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков от лица краевой администрации поздравил собравшихся с...
Подробнее
Реконструкцию стадиона в Черниговке планируется завершить в мае 2015 года
2-09-2014, 16:53, Спорт
В Черниговке реконструируется стадион, вернее сказать, строится. Из-за нерадивых подрядчиков срок сдачи объекта пришлось отложить почти на год. Во время последнего посещения территории главой края...
Подробнее
В Приморье отметят всероссийский День зимних видов спорта
30-01-2015, 05:05, Спорт
В Приморском крае в честь годовщины Олимпиады в Сочи масштабно отметят всероссийский День зимних видов спорта. Акция проходит под патронатом Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ....
Подробнее
13-03-2016, 17:43, Спорт
За полтора часа до начала «Закрытия сезона» «адмиральцы» на клубном автобусе подъехали в полном составе к центральному входу, где на синей ковровой дорожке устроили фото и автографсессию с...
Подробнее
В Mercedes ожидают прогресса от Ferrari и Honda в 2016-м
6-02-2016, 17:50, Спорт
Несмотря на два года доминирования в Ф1, Mercedes отказывается почивать на лаврах в преддверии старта сезона-2016. В эру 1,6-литровых гибридных силовых установок немецкая команда выиграла две двойных...
Подробнее
День здоровья провели в Новоникольске
25-07-2015, 02:04, Спорт
Сила, ловкость и быстрота - вот необходимые качества для участников "Веселых стартов". Дети из пришкольного лагеря "Юность", что в Новоникольске, разделились на две команды - красные и синие. И...
Подробнее
В RBR считают наказание Риккардо слишком суровым
31-03-2014, 13:30, Спорт
Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает штраф Даниэля Риккардо, из-за которого он потеряет десять позиций на старте Гран При Бахрейна, слишком суровым наказанием за небольшую провинность....
Подробнее
FIA ужесточила контроль за поведением пилотов в зоне желтых флагов
29-03-2014, 21:00, Спорт
По информации AUTOSPORT, в 2014 году FIA ввела в действие более строгую систему контроля за поведением гонщиков в зоне действия желтых флагов. Она призвана с повышенной точностью определять, в каком...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU