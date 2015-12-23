Techeetah может перейти на силовую установку DS

Команда Формулы Е Techeetah может перейти на силовые установки DS в следующем сезоне, как узнали в AUTOSPORT.Techeetah осталась последней клиентской командой в чемпионате. Производитель DS, у которого уже есть соглашение с Virgin, сейчас активно ведет переговоры с коллективом.Если производители ФЕ предоставляют свой мотор клиентам, то получают дополнительную тестовую неделю к 15 дням. Кто конкретно будет проводить тесты, решает непосредственно производитель. Renault, допустим, предоставила это право своему заводскому коллективу e.dams, хотя дополнительная неделя стала доступной после контракта именно с Techeetah.Гонщик команды Жан-Эрик Вернь, который, как утверждается, имеет долю в коллективе, остался особенно недоволен таким раскладом сил.Первые три гонки сезона-2016/17 выиграл подопечный e.dams Себастьен Буэми, тогда как лучшим результатом для Techeetah стали два вторых места Верня.«Люди даже не представляют, какое у них преимущество. Нам же получается всё проверить только во время гоночного уик-энда», – заявил Вернь.Несмотря на то, что DS не стала подтверждать слухи о контракте с Techeetah, Вернь намекнул на скорые перемены в команде: «Надеюсь, в ближайшее время мы сможем сделать объявление. У меня длительное соглашение с коллективом, и вместе мы нацелены только на успех».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Руководитель автоспортивного отдела Pirelli Пол Хембри признал, что у компании еще нет конкретного расписания тестов шин на 2017 год. В конце мая Pirelli уже продемонстрировала прототипы новых более...
Несмотря на два года доминирования в Ф1, Mercedes отказывается почивать на лаврах в преддверии старта сезона-2016. В эру 1,6-литровых гибридных силовых установок немецкая команда выиграла две двойных...
По информации AUTOSPORT, в 2014 году FIA ввела в действие более строгую систему контроля за поведением гонщиков в зоне действия желтых флагов. Она призвана с повышенной точностью определять, в каком...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!