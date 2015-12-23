ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Techeetah может перейти на силовую установку DS Команда Формулы Е Techeetah может перейти на силовые установки DS в следующем сезоне, как узнали в AUTOSPORT. Techeetah осталась последней клиентской командой в чемпионате. Производитель DS, у которого уже есть соглашение с Virgin, сейчас активно ведет переговоры с коллективом. Если производители ФЕ предоставляют свой мотор клиентам, то получают дополнительную тестовую неделю к 15 дням. Кто конкретно будет проводить тесты, решает непосредственно производитель. Renault, допустим, предоставила это право своему заводскому коллективу e.dams, хотя дополнительная неделя стала доступной после контракта именно с Techeetah. Гонщик команды Жан-Эрик Вернь, который, как утверждается, имеет долю в коллективе, остался особенно недоволен таким раскладом сил. Первые три гонки сезона-2016/17 выиграл подопечный e.dams Себастьен Буэми, тогда как лучшим результатом для Techeetah стали два вторых места Верня. «Люди даже не представляют, какое у них преимущество. Нам же получается всё проверить только во время гоночного уик-энда», – заявил Вернь. Несмотря на то, что DS не стала подтверждать слухи о контракте с Techeetah, Вернь намекнул на скорые перемены в команде: «Надеюсь, в ближайшее время мы сможем сделать объявление. У меня длительное соглашение с коллективом, и вместе мы нацелены только на успех».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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