Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения

«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения
Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. Матч первый. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 83:75 (20:27, 26:12, 12:9, 25:27). Счет в серии 1:0



«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 22 очка (10 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Ключников – 20 (4 подбора, 6 передач, 2 перехвата, 1 блокшот), Матеюнас – 14 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Белов – 9 (1 передача), Кирдячкин – 5 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Мартин – 3 (5 подборов, 2 передачи), Савельев – 2 (3 передачи), Анисимов (1 передача), Бабайлов.



«Спартак-Приморье» проиграл первый матч полуфинальной серии в Сургуте со счетом 75:83. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший тринадцатый дабл-дабл в сезоне, - 22 очка + 10 поборов. 9 апреля «Университет-Югра» и «Спартак-Приморье» проведут второй матч серии, начало встречи в 23:00 вво (16:00 мск).



Начался матч с обильного «полива» с дальней дистанции. Меньше, чем за 4 минуты команды на двоих реализовали 7 «трешек» из 8, и немного лучше в этом преуспел «Спартак» - 10:12. А концу шестой минуты наша команда увеличила рывок до «12:0» и преимущество 11 очков. Отошли от стартового провала хозяева к середине второй половины, когда Сыроватко и Лекавичус забросили по трехочковому и завладели номинальным преимуществом – 30:29.



Вообще вторую четверть «Спартак» проиграл с внушительной разницей в 14 очков, но смог вернуться в игру в четвертой десятиминутке. Матеюнас попаданием со средней дистанции сократил отставание до 5 очков – 60:55. Следом команды отыграли результативный отрезок, в результате которого разница сократилась вовсе до одного броска – 65:63. Шансы у приморской команды сохранялись до последней минуты, но решающей оказалась реализация трехочковых. «Университет» за матч попал 15! «трешек», и решающая залетела от Лепоевича на исходе владения, оставив на последнюю атаку «Спартаку» неотыгрываемые «-8».



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня проиграли, но уже думаем о завтрашней игре, чтобы не повторить те ошибки, которые допустили сегодня. Сегодня был шанс, мы держались до конца, и буквально пара ошибок решила исход встречи. У меня оптимистичный настрой, ни в коем случае не считаю, что мы слабее «Университета», нужно настроится по максимуму и постараться выиграть один матч на выезде.



- Сегодня в заявке на игру не было Александра Ганькевича и Андрея Черныша. Что с этими игроками?



- Ганькевич получил травму и уже точно пропустит эту серию. Черныш получил травму еще в первой домашней игре четвертьфинала с «Самарой», он уже прооперирован, но скорее всего так же не поможет нам в серии с «Университетом».



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В яхт-клубе
23-12-2015, 11:46, Спорт
В воскресенье, 20 декабря, в яхт-клубе "Семь футов" подвели итоги детского парусного сезона 2015 года и определили имена лучших среди юниоров и девушек, а также среди самых младших воспитанников...
Подробнее
Пол Хембри: Тесты шин-2017 начнутся не раньше сентября
4-06-2016, 02:50, Спорт
Руководитель автоспортивного отдела Pirelli Пол Хембри признал, что у компании еще нет конкретного расписания тестов шин на 2017 год. В конце мая Pirelli уже продемонстрировала прототипы новых более...
Подробнее
В Приморском крае назвали лучших спортсменов и тренеров по итогам 2015 года
25-12-2015, 18:57, Спорт
Во Владивостоке состоялось торжественное подведение итогов спортивного сезона 2015 года. Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков от лица краевой администрации поздравил собравшихся с...
Подробнее
Реконструкцию стадиона в Черниговке планируется завершить в мае 2015 года
2-09-2014, 16:53, Спорт
В Черниговке реконструируется стадион, вернее сказать, строится. Из-за нерадивых подрядчиков срок сдачи объекта пришлось отложить почти на год. Во время последнего посещения территории главой края...
Подробнее
В Приморье отметят всероссийский День зимних видов спорта
30-01-2015, 05:05, Спорт
В Приморском крае в честь годовщины Олимпиады в Сочи масштабно отметят всероссийский День зимних видов спорта. Акция проходит под патронатом Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ....
Подробнее
13-03-2016, 17:43, Спорт
За полтора часа до начала «Закрытия сезона» «адмиральцы» на клубном автобусе подъехали в полном составе к центральному входу, где на синей ковровой дорожке устроили фото и автографсессию с...
Подробнее
В Mercedes ожидают прогресса от Ferrari и Honda в 2016-м
6-02-2016, 17:50, Спорт
Несмотря на два года доминирования в Ф1, Mercedes отказывается почивать на лаврах в преддверии старта сезона-2016. В эру 1,6-литровых гибридных силовых установок немецкая команда выиграла две двойных...
Подробнее
День здоровья провели в Новоникольске
25-07-2015, 02:04, Спорт
Сила, ловкость и быстрота - вот необходимые качества для участников "Веселых стартов". Дети из пришкольного лагеря "Юность", что в Новоникольске, разделились на две команды - красные и синие. И...
Подробнее
В RBR считают наказание Риккардо слишком суровым
31-03-2014, 13:30, Спорт
Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает штраф Даниэля Риккардо, из-за которого он потеряет десять позиций на старте Гран При Бахрейна, слишком суровым наказанием за небольшую провинность....
Подробнее
FIA ужесточила контроль за поведением пилотов в зоне желтых флагов
29-03-2014, 21:00, Спорт
По информации AUTOSPORT, в 2014 году FIA ввела в действие более строгую систему контроля за поведением гонщиков в зоне действия желтых флагов. Она призвана с повышенной точностью определять, в каком...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU