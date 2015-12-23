«Спартак-Приморье» начал полуфинальную серию с поражения

Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. Матч первый. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 83:75 (20:27, 26:12, 12:9, 25:27). Счет в серии 1:0





«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 22 очка (10 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Ключников – 20 (4 подбора, 6 передач, 2 перехвата, 1 блокшот), Матеюнас – 14 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Белов – 9 (1 передача), Кирдячкин – 5 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Мартин – 3 (5 подборов, 2 передачи), Савельев – 2 (3 передачи), Анисимов (1 передача), Бабайлов.





«Спартак-Приморье» проиграл первый матч полуфинальной серии в Сургуте со счетом 75:83. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший тринадцатый дабл-дабл в сезоне, - 22 очка + 10 поборов. 9 апреля «Университет-Югра» и «Спартак-Приморье» проведут второй матч серии, начало встречи в 23:00 вво (16:00 мск).





Начался матч с обильного «полива» с дальней дистанции. Меньше, чем за 4 минуты команды на двоих реализовали 7 «трешек» из 8, и немного лучше в этом преуспел «Спартак» - 10:12. А концу шестой минуты наша команда увеличила рывок до «12:0» и преимущество 11 очков. Отошли от стартового провала хозяева к середине второй половины, когда Сыроватко и Лекавичус забросили по трехочковому и завладели номинальным преимуществом – 30:29.





Вообще вторую четверть «Спартак» проиграл с внушительной разницей в 14 очков, но смог вернуться в игру в четвертой десятиминутке. Матеюнас попаданием со средней дистанции сократил отставание до 5 очков – 60:55. Следом команды отыграли результативный отрезок, в результате которого разница сократилась вовсе до одного броска – 65:63. Шансы у приморской команды сохранялись до последней минуты, но решающей оказалась реализация трехочковых. «Университет» за матч попал 15! «трешек», и решающая залетела от Лепоевича на исходе владения, оставив на последнюю атаку «Спартаку» неотыгрываемые «-8».





Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Сегодня проиграли, но уже думаем о завтрашней игре, чтобы не повторить те ошибки, которые допустили сегодня. Сегодня был шанс, мы держались до конца, и буквально пара ошибок решила исход встречи. У меня оптимистичный настрой, ни в коем случае не считаю, что мы слабее «Университета», нужно настроится по максимуму и постараться выиграть один матч на выезде.





- Сегодня в заявке на игру не было Александра Ганькевича и Андрея Черныша. Что с этими игроками?





- Ганькевич получил травму и уже точно пропустит эту серию. Черныш получил травму еще в первой домашней игре четвертьфинала с «Самарой», он уже прооперирован, но скорее всего так же не поможет нам в серии с «Университетом».





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"