В России могут изменить правила проезда перекрестков - автоновости
В России могут изменить правила проезда перекрестков
Правительство России планирует внести очередные поправки в Правила дорожного движения
На этот раз движущимся по круговым перекресткам водителям хотят предоставить приоритет перед теми, кто въезжает на «круг». Проработать соответствующие поправки в законодательство поручил МВД первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов
Сегодня по Правилам дорожного движения, водители на круговом движении должны пропускать тех, кто въезжает на него (принцип помехи справа). На некоторых перекрестках перед въездом на круговой перекресток установлены знаки «Уступи дорогу», тогда приоритет у тех, кто двигается по перекрестку. Однако, общего принципа приоритета тех, кто движется по перекрестку, нет.
По мнению Игоря Шувалова практика приоритета движущихся по кругу существует во всем мире и зарекомендовала себя в качестве эффективной меры регулирования движения. Кроме того, российские водители часто ездят за рулем в Европе, где действует такое правило, что вызывает у них путаницу.
Также, в ПДД может появиться новый термин: «Зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили смогут двигаться со скоростью 10-20 км/ч.
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