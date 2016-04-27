Маурицио Арривабене: Наконец-то мы можем бороться с Mercedes
Босс Ferrari Маурицио Арривабене после Гран При Китая признался, что рад возможности бороться с Mercedes.«Наконец мы можем действительно соперничать с Mercedes, – заявил руководитель. – В таких гонках, как в Китае, везение может несколько раз ускользать. В этом и есть великолепие чемпионата мира».Если подопечный Скудерии Себастьян Феттель завоевал второе место, то его напарник Кими Райкконен смог довольствоваться только пятым, при этом финн постоянно жаловался на команду по ходу гонки и был откровенно недоволен выбранной тактикой. По мнению Маурицио, это пока что не повод для беспокойства.«Кими всегда такой в начале сезона, – продолжил Арривабене. – Чемпионат мира только начался, да и гонщики прекрасно знают, как им нужно себя вести».Президент Ferrari Серджио Маркионе, наоборот, остался недоволен выступлением Райкконена в Шанхае.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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