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Маурицио Арривабене: Наконец-то мы можем бороться с Mercedes

Босс Ferrari Маурицио Арривабене после Гран При Китая признался, что рад возможности бороться с Mercedes.

«Наконец мы можем действительно соперничать с Mercedes, – заявил руководитель. – В таких гонках, как в Китае, везение может несколько раз ускользать. В этом и есть великолепие чемпионата мира».

Если подопечный Скудерии Себастьян Феттель завоевал второе место, то его напарник Кими Райкконен смог довольствоваться только пятым, при этом финн постоянно жаловался на команду по ходу гонки и был откровенно недоволен выбранной тактикой. По мнению Маурицио, это пока что не повод для беспокойства.

«Кими всегда такой в начале сезона, – продолжил Арривабене. – Чемпионат мира только начался, да и гонщики прекрасно знают, как им нужно себя вести».

Президент Ferrari Серджио Маркионе, наоборот, остался недоволен выступлением Райкконена в Шанхае.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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