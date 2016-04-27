«Спартак-Приморье» сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги, обыграв во втором гостевом матче «Университет-Югру» со счетом 101:91. Следующие матчи серии пройдут во Владивостоке 13 и 14 апреля.
Второй день подряд хозяева не смогли показать такой же процент попадания из-за дуги, забросив вдвое меньше «трешек», к тому же «Спартак» сегодня выиграл «щит» (34 против 25).
В первой четверти «Спартак» шел в роли догоняющего. Отрыв не был существенным и не превышал одного-двух бросков, и к концу отрезка гости эти броски реализовали и сравняли счет – Кирдячкин, не забив «трешку», сам подобрал и добил из-под кольца – 22:22. В начале второй четверти «студенты» вышли вперед, но, как оказалось, в последний раз в этот вечер. Матеюнас, Ключников и Белов организовали рывок «8:0» и до конца первой половины бережно сохраняли номинальное преимущество.
А в третьей четверти меньше пяти минут потребовалось приморцам, чтобы увеличить разницу до двузначной. Мартин и Ключников реализовали три трехочковых и не забывали загружать передачами в «краске» Кривошеева. Третью четверть «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 9 очков, причем набрал 28! Но еще более результативная оказалась заключительная десятиминутка, в которой вопрос о победителе был снят за 2 минуты до конца матча, когда Ключников и Кирдячкин забросили две «трешки» – 75:90. Тактические фолы только оттягивали подписание итогового протокола, но помогли нашей команде оформить первую «сотню» в этом плей-офф – 91:101.
13 и 14 апреля полуфинальная серия до трех побед продолжится во Владивостоке. Начало матчей в СК «Олимпиец» в 19:00.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Конечно, ребята сегодня играли с максимальной концентрацией. Хоть и та, и другая команда набрала по многу очков, но мы в защите сыграли лучше, как ни странно это звучит. Что касается игры в нападении, важно, что в такой напряженной игре ребята сохранили спокойствие и попадали сегодня свои броски, которые вчера, может быть, промазали. По игре все было логично. Серия продолжается. Думаю, что ждут нас тяжелые две игры дома. Уже начинаем к ним готовиться, чтобы показать максимум на своей площадке.
Единственную сентябрьскую домашнюю серию матчей «Адмирал» открывает встречей с казанским «Ак Барсом». Начало предматчевого шоу в 19:15. Представляем соперника – «Ак Барс» Казань Клуб образован: 1956...
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал об ожиданиях от своей первой гонки в Монце в статусе пилота Ferrari. «Конечно, с Монцей у меня связано много приятных воспоминаний, мне всегда...
6 сентября футболисты "Луча-Энергии" отправятся в 17-дневное выездное турне по маршруту Владивосток - Москва - Санкт-Петербург - Москва - Тула - Москва - Санкт-Петербург - Москва - Владивосток. Домой...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!