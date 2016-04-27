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«Спартак-Приморье» сравнял счет в полуфинальной серии

«Спартак-Приморье» сравнял счет в полуфинальной серии
Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. Матч второй. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 91:101 (22:22, 19:21, 19:28, 31:30). Счет в серии 1:1



«Спартак-Приморье»: Ключников – 24 очка (3 подбора, 6 передач, 3 перехвата), Кривошеев – 22 (6 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Матеюнас – 21 (3 подбора, 8 передач), Кирдячкин – 16 (5 подборов), Мартин – 11 (8 подборов, 1 передача), Белов – 4 (8 подборов, 4 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Савельев – 3 (2 передачи), Бабайлов (1 подбор).



«Спартак-Приморье» сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги, обыграв во втором гостевом матче «Университет-Югру» со счетом 101:91. Следующие матчи серии пройдут во Владивостоке 13 и 14 апреля.



Второй день подряд хозяева не смогли показать такой же процент попадания из-за дуги, забросив вдвое меньше «трешек», к тому же «Спартак» сегодня выиграл «щит» (34 против 25).



В первой четверти «Спартак» шел в роли догоняющего. Отрыв не был существенным и не превышал одного-двух бросков, и к концу отрезка гости эти броски реализовали и сравняли счет – Кирдячкин, не забив «трешку», сам подобрал и добил из-под кольца – 22:22. В начале второй четверти «студенты» вышли вперед, но, как оказалось, в последний раз в этот вечер. Матеюнас, Ключников и Белов организовали рывок «8:0» и до конца первой половины бережно сохраняли номинальное преимущество.



А в третьей четверти меньше пяти минут потребовалось приморцам, чтобы увеличить разницу до двузначной. Мартин и Ключников реализовали три трехочковых и не забывали загружать передачами в «краске» Кривошеева. Третью четверть «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 9 очков, причем набрал 28! Но еще более результативная оказалась заключительная десятиминутка, в которой вопрос о победителе был снят за 2 минуты до конца матча, когда Ключников и Кирдячкин забросили две «трешки» – 75:90. Тактические фолы только оттягивали подписание итогового протокола, но помогли нашей команде оформить первую «сотню» в этом плей-офф – 91:101.



13 и 14 апреля полуфинальная серия до трех побед продолжится во Владивостоке. Начало матчей в СК «Олимпиец» в 19:00.



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Конечно, ребята сегодня играли с максимальной концентрацией. Хоть и та, и другая команда набрала по многу очков, но мы в защите сыграли лучше, как ни странно это звучит. Что касается игры в нападении, важно, что в такой напряженной игре ребята сохранили спокойствие и попадали сегодня свои броски, которые вчера, может быть, промазали. По игре все было логично. Серия продолжается. Думаю, что ждут нас тяжелые две игры дома. Уже начинаем к ним готовиться, чтобы показать максимум на своей площадке.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 07:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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