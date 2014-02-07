Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Toyota готовит два новых концепта - автоновости

Toyota готовит два новых концепта - автоновостиToyota готовит два новых концепта

Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota анонсировала премьеру двух концептов на автосалоне в Шанхае, который открывается на этой неделе. Оба концепта построены на новой модульной платформе Toyota New Global Architecture (TNGA)

В Toyota не раскрывают подробности до презентации, но по единственному изображению, можно сделать вывод, что речь идет о седане и кроссовере. Вероятнее всего, в Шанхае японская компания покажет предвестницу следующего поколения Toyota Camry и кроссовера, созданного специально для китайского рынка на базе компактного C-HR.

У обоих концептов узкие светодиодные фары, массивные бамперы и огромными воздухозаборниками, прикрытыми сеткой с ромбовидным рисунком и вертикальные светодиодные ходовые огни. У кроссовера также имеется защитный обвес из неокрашенного пластика.

В пользу того, что речь идет, как минимум о Toyota Camry, говорит тот факт, что пока компания представила этот седан лишь в американской версии, которая значительно отличается от «глобального» варианта для других стран, включая Китай и Россию.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:59      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
GM повышает цены на автомобили в России
7-02-2014, 13:48, Автоновости
General Motors Russia объявляет об увеличении стоимости автомобилей марок Opel и Chevrolet в связи с падением курса рубля по отношению к доллару....
Подробнее
На рынке резко увеличился спрос на модели компании Maserati
20-10-2013, 01:01, Автоновости
Представители компании Maserati отмечают существенный рост спроса на свою продукцию. За первые три квартала текущего года итальянцы получили заказы на производство 22,5 тыс. автомобилей, что без...
Подробнее
Mitsubishi снимает с производства Lancer Evolution X
1-04-2014, 12:20, Автоновости
До конца текущего года Mitsubishi остановит конвейер по производству спортивной модели Lancer Evolution X....
Подробнее
Руководство концерна Daimler отказалось от покупки бренда Aston Martin - автоновости
14-11-2014, 03:53, Автоновости
Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler не станет полным владельцем британского бренда Aston Martin....
Подробнее
Maserati GranTurismo лишится откидной крыши - автоновости
8-12-2014, 09:07, Автоновости
Двухместный спорткар Maserati GranTurismo 2017 модельного года не получит модификации со съемной крышей....
Подробнее
Кабриолет на базе купе Toyota GT 86 будет представлен на Токийском автосалоне
19-11-2013, 23:40, Автоновости
На предстоящем мотор-шоу в Токио компания Toyota вновь продемонстрирует концептуальную модель кабриолета FT 86 Open. Поступит ли модель в серийное производство пока неясно, но выглядит автомобиль...
Подробнее
Tesla Motors показали прототип нового зарядного устройства - автоновости
8-08-2015, 13:59, Автоновости
Tesla Motors показала альтернативу функции индуктивного заряда батарей электрокаров....
Подробнее
EPA ужесточит критерии для сертификации автомобилей - автоновости
13-11-2015, 00:54, Автоновости
EPA решило не ограничиваться лабораторными тестами при тестировании новых автомобилей....
Подробнее
Все больше москвичей начинает соблюдать правила парковки - автоновости
17-08-2016, 12:46, Автоновости
За год число нарушений правил парковки в Москве сократилось на 10 процентов....
Подробнее
Hyundai рассекретит Sonata поколения
19-03-2014, 09:50, Автоновости
Южнокорейский автопроизводитель озвучил дату премьеры очередного поколения среднеразмерного седана Sonata....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU