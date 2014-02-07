Toyota готовит два новых концепта - автоновости

Компания Toyota анонсировала премьеру двух концептов на автосалоне в Шанхае, который открывается на этой неделе. Оба концепта построены на новой модульной платформе Toyota New Global Architecture (TNGA)

В Toyota не раскрывают подробности до презентации, но по единственному изображению, можно сделать вывод, что речь идет о седане и кроссовере. Вероятнее всего, в Шанхае японская компания покажет предвестницу следующего поколения Toyota Camry и кроссовера, созданного специально для китайского рынка на базе компактного C-HR.

У обоих концептов узкие светодиодные фары, массивные бамперы и огромными воздухозаборниками, прикрытыми сеткой с ромбовидным рисунком и вертикальные светодиодные ходовые огни. У кроссовера также имеется защитный обвес из неокрашенного пластика.

В пользу того, что речь идет, как минимум о Toyota Camry, говорит тот факт, что пока компания представила этот седан лишь в американской версии, которая значительно отличается от «глобального» варианта для других стран, включая Китай и Россию.