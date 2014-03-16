Ники Лауда: Ключевая фигура в Ferrari – Маттиа Бинотто
Неисполнительный директор Mercedes Ники Лауда считает, что новый технический босс Ferrari Маттиа Бинотто внес весомую лепту в повышение конкурентоспособности Скудерии в этом сезоне.Лауда раньше нередко критиковал Ferrari за желание нанимать только итальянских специалистов.Журналисты La Repubblica спросили трехкратного чемпиона, не поменял ли он свое мнение, на что тот ответил: «Ни капельки. Вы думаете, Бинотто итальянец? Он швейцарец, и это видно.Ferrari стала работать как надо, потому что там появился человек из Швейцарии и начал организовывать итальянцев, не мешая им свободно выражать свои творческие идеи».Лауда также добавил, что влияние Бинотто может быть выше, чем босса команды Маурицио Арривабене: «Без сомнений, ключевой фигурой стал Бинотто. По крайней мере, снаружи всё выглядит именно так».В прошлом году президент Ferrari Серджио Маркионе расторг соглашение с предыдущим техническим директором Джеймсом Эллисоном, после чего пригласил на место британца Бинотто.Эллисон долго не сидел без работы – уже в сезоне-2017 он занял пост главы технического отдела Mercedes.«Я не в курсе, что произошло между Маркионе и Джеймсом, – продолжил Лауда. – Но я безмерно рад, что теперь он работает с нами.Честно говоря, мы ожидали прорыва от Red Bull, а вместо этого напоролись на Ferrari. Пока что Red Bull не дотянуться.Мне кажется, что Ferrari всё-таки быстрее в теплых условиях, а мы, наоборот, в прохладных».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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