«Приморочка» одержала восьмую в сезоне победу на тай-брейке, которая досрочно гарантировала как минимум второе место по итогам сезона в Высшей лиге «А».





Повторный матч с «Воронежем» начался с проигранной партии – 16:25. Но затем приморская команда выиграла два сета подряд с одинаковым счетом 25:17. По итогам четвертой партии у «Приморочки» были хорошие шансы на «чистую» победу, но фактор гостевой площадки сработал, и после отметки «12:10» в нашу пользу игра была сломана, хотя гостьи боролись до конца и отыграли два очка на сет-боле – 20:25.





Решающая пятая партия прошла под диктовку «Приморочки». На подаче Бабкиной наша команда создала рывок «7:0». Пасующие нагружали «края», и Гильманова, Бондарева и Бабкина не оставляли шанса защите хозяек – 6:15.





Высшая лига «А». «Воронеж» (Воронеж) - «Приморочка» (Приморский край) 2:3 (25:16, 17:25, 17:25, 25:20, 6:15)





На следующих выходных наша «Приморочка» проведет заключительные домашние матчи сезона. 15 и 16 апреля в «Олимпийце» приморская команда будет принимать лидера Высшей лиги «А», череповецкую «Северянку». Начало игр в 17:00. Вход свободный.





Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:

- Вчера была тяжелая игра, в которой ничего не получалось в атаке, проиграли все «доигровки», и первая партия сегодня была продолжением вчерашнего матча. Но потом мы нашли свою игру, «края» сработали, и была совсем другая игра. В пятой партии чувствовали себя уверенно, из девяти матчей, состоявших из пяти партий, мы проиграли только один тай-брейк. Девочки у нас с характером.





Пресс-служба ВК "Приморочка"