Названы финалисты конкурса World Car of the Year - автоновости

Автор фото: WCOTY Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание лучшего автомобиля на планете поборятся Audi Q5, Jaguar F-Pace и Volkswagen Tiguan Кроме того, названы финалисты в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спортивный автомобиль года», «Лучший «зеленый» автомобиль года», «Лучший городской автомобиль» и «Лучший дизайн автомобиля года». Финалисты по категориям: «Лучший автомобиль года»



Audi Q5







Jaguar F-Pace







Volkswagen Tiguan



«Лучший роскошный автомобиль года»



BMW 5-й серии







Mercedes-Benz Е-класса







Volvo S90/V90



«Лучший спортивный автомобиль года»



Audi R8 Spyder







McLaren 570S







Porsche 718 Boxster/Cayman



«Лучший «зеленый» автомобиль года»



Chevrolet Bolt







Tesla Model X







Toyota Prius Prime



«Лучший городской автомобиль года»



BMW i3







Citroen C3







Suzuki Ignis



«Лучший дизайн автомобиля года»



Jaguar F-Pace







Кабриолет Mercedes-Benz Е-класса







Toyota C-HR



В прошлом году победа в абсолютном зачете досталась родстеру Mazda CX-5. Победитель этого года будет объявлен 17 апреля 2017 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. В жюри конкурса World Car of the Year входит более 70 автомобильных журналистов из 20 стран. Россию в конкурсе представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров.

