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Названы финалисты конкурса World Car of the Year - автоновости

Названы финалисты конкурса World Car of the Year - автоновостиНазваны финалисты конкурса World Car of the Year

Автор фото: WCOTY

Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание лучшего автомобиля на планете поборятся Audi Q5, Jaguar F-Pace и Volkswagen Tiguan

Кроме того, названы финалисты в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спортивный автомобиль года», «Лучший «зеленый» автомобиль года», «Лучший городской автомобиль» и «Лучший дизайн автомобиля года».

Финалисты по категориям:

«Лучший автомобиль года»



Audi Q5



Jaguar F-Pace



Volkswagen Tiguan

«Лучший роскошный автомобиль года»



BMW 5-й серии



Mercedes-Benz Е-класса



Volvo S90/V90

«Лучший спортивный автомобиль года»



Audi R8 Spyder



McLaren 570S



Porsche 718 Boxster/Cayman

«Лучший «зеленый» автомобиль года»



Chevrolet Bolt



Tesla Model X



Toyota Prius Prime

«Лучший городской автомобиль года»



BMW i3



Citroen C3



Suzuki Ignis

«Лучший дизайн автомобиля года»



Jaguar F-Pace



Кабриолет Mercedes-Benz Е-класса



Toyota C-HR

В прошлом году победа в абсолютном зачете досталась родстеру Mazda CX-5. Победитель этого года будет объявлен 17 апреля 2017 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

В жюри конкурса World Car of the Year входит более 70 автомобильных журналистов из 20 стран. Россию в конкурсе представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:49      |      Категория:  Автоновости
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