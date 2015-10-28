Названы финалисты конкурса World Car of the Year - автоновости

Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание лучшего автомобиля на планете поборятся Audi Q5, Jaguar F-Pace и Volkswagen Tiguan

Кроме того, названы финалисты в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спортивный автомобиль года», «Лучший «зеленый» автомобиль года», «Лучший городской автомобиль» и «Лучший дизайн автомобиля года».

Финалисты по категориям:

«Лучший автомобиль года»

«Лучший роскошный автомобиль года»

«Лучший спортивный автомобиль года»

«Лучший «зеленый» автомобиль года»

«Лучший городской автомобиль года»

«Лучший дизайн автомобиля года»

В прошлом году победа в абсолютном зачете досталась родстеру Mazda CX-5. Победитель этого года будет объявлен 17 апреля 2017 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

В жюри конкурса World Car of the Year входит более 70 автомобильных журналистов из 20 стран. Россию в конкурсе представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров.