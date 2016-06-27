Приморский пловец взял награды чемпионата России в категории «Мастерс»
XXVI открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс» прошел на гостеприимной пензенской земле с 31 марта по 2 апреля во Дворце водных видов спорта «Сура». Завсегдатаям всероссийских состязаний данный бассейн известен по юбилейному чемпионату России 2016 года. Немногие бассейны могут похвастаться наличием электронных щитков с обеих сторон чаши, а уж подножки для спинистов, введенные FINA более трех лет назад, были в «Суре» даже в прошлом году.
В соревнованиях участвовало 507 пловцов (170 женщин и 337 мужчин). Всего было представлено 57 клубов из 38 городов и регионов России. По количеству участников бесспорным лидером стала столица – Москва, делегировавшая в Пензу 110 пловцов. Иностранные спортсмены приехали из Каунаса (Литва), Таллина (Эстония) и Павлодара (Казахстан).
Пловцы состязались в 14 возрастных группах, самыми многочисленными из которых стали три: 45-49 лет (62 человека), 60-64 года (56 человек) и 55-59 лет (55 человек).
От Приморского края на чемпионате выступал Игорь Галактионов, который завоевал «серебро» на 100 м вольным стилем, две «бронзы» на 100 м баттерфляем и 100 м спиной и еще одну бронзовую медаль в эстафете 4х50 м вольным стилем в возрастной категории 200-239 лет.
По словам Галактионова, порадовало участие большой группы пловцов, впервые стартовавших на соревнованиях категории «Мастерс». Особого уважения достойны самые возрастные участники - ветераны команды МКМП Надежда Мелешина (1935 г.р.) и Владимир Рабинович (1923 г.р.).
Также чемпионат отметился небывалым количеством рекордов России, которых было установлено почти вдвое больше, чем на предыдущем - 51, причем четыре национальных достижения превысили рекорды Европы.
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