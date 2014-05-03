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Brabus представил альтернативу Mercedes-Maybach GLS - автоновости

Brabus представил альтернативу Mercedes-Maybach GLS - автоновостиBrabus представил альтернативу Mercedes-Maybach GLS

Автор фото: фирма-производитель

Ждать роскошный и мощный внедорожник Mercedes-Maybach GLS придется еще как минимум два года. Но тем, кто не хочет ждать готово помочь известное тюнинг-ателье Brabus, которое представило внедорожник 850 XL Widestar

Как и следует из названия, мощность 5,5-литрового турбодвигателя AMG специалисты из Ботропа увеличили с 584 до 850 л.с. Кроме того, был полностью снят электронный «ошейник», который не давал Mercedes-AMG GLS63 разгоняться быстрее 250 км/ч. В итоге, Brabus 850 XL Widestar разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет впечатляющие 300 км/ч.

Естественно, увеличение мощности потребовало доработки подвески и тормозной системы. Подвеска здесь более жесткая, клиренс уменьшен, а тормоза установлены спортивные, высокопроизводительные. Внешне Brabus 850 XL от своего прародителя легко отличить по 23-дюймовым легкосплавным колесам с низкопрофильной резиной и агрессивному аэродинамическому обвесу, некоторые детали из которого изготовлены из углеволокна.

Салон отделан самой дорогой кожей, а некоторые детали интерьера имеют золотые вставки. Диван заднего ряда уступил место двум раздельным креслам с электрорегулировками (управление ими и климат-контролем осуществляется с помощью интегрированного в широкий подлокотник тачскрина).

В Brabus не говорят во сколько обойдется переделка, ограничиваясь стандартной фразой об индивидуальном подходе к каждому клиенту.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:47      |      Категория:  Автоновости
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