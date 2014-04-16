ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес: Я не могу объяснить причину падения на ГП Аргентины Пилот Honda Марк Маркес не знает, по какой причине он потерял контроль над байком, лидируя на Гран При Аргентины. Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Марк завоевал поул-позицию на автодроме Термас де Рио Ондо, уверенно принял старт в гонке и оторвался от ближайшего преследователя на две секунды по итогам трех кругов. Но во втором повороте испанец потерял контроль над передней частью мотоцикла и вылетел с трассы. Через десять кругов почти идентичный инцидент произошел и с его напарником по команде Дани Педросой. Педроса объяснил свою аварию наездом на кочку, а Маркес сказал: «Честно говоря, я не знаю, почему так произошло. Странное падение. Я наклонился лишь на 25 градусов, а на торможении я вообще ехал прямо. Я заблокировал переднее колесо, но шина была к этому не готова. Я отлично чувствовал байк: я выкладывался, но не на 100%. Это моя ошибка. Я собой разочарован, потому что такие ошибки могут повлиять на судьбу чемпионата. Но уже ничего не изменить». Также Марк был удивлен своим ранним лидерством в гонке, ведь он ехал не на максимуме. «Через три-четыре круга другие тоже начали проезжать круги за 1.39,8, 1.40,0, – продолжил Маркес. – Это был нормальный ритм гонки. Вот почему я лидировал. У меня был запас в две секунды, а люди думали, что я выкладывался, но я не ехал на максимуме».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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