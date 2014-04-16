Марк Маркес: Я не могу объяснить причину падения на ГП Аргентины

Слушания в Апелляционном суде FIA по делу Red Bull Racing, которая оспаривала дисквалификацию Даниэля Риккардо на Гран При Австралии, стали отличной проверкой нового технического регламента, главной...
Пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу, чемпион Европы, двукратный победитель Всемирных игр боевых искусств (2010 - Пекин, 2013 - Санкт-Петербург) Павел Коржавых будет представлять Россию на "Битве...
Босс Toro Rosso Франц Тост в интервью газете Tiroler Tageszeitung объяснил, что всегда восхищался талантом подопечного Red Bull Макса Ферстаппена и не понимает критики в его адрес. «Всё это чепуха, –...
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