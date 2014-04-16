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Детский турнир по самбо в поселке Ярославский прошел с аншлагом

Детский турнир по самбо в поселке Ярославский прошел с аншлагом
Вместо заявленных 100 участников ежегодных соревнований на спортивное мероприятие приехали 365 ребят.

Краевой турнир по самбо среди детей состоялся в минувшую субботу, 8 апреля, в поселке Ярославский Хорольского района. В соревнованиях приняли участие команды из Владивостока, Артема, Дальнереченска, Уссурийска, пгт. Ярославский, Хороль, Заводской.

Турнир прошел в этом году в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» под общим руководством администрации Хорольского района и был назван в честь человека, который внес в свое время большой вклад в развитие спорта в Приморском крае - директора Ярославского горно-обогатительного комбината Геннадия Михайловича Литвиненко.

Под его руководством был построен спортивный комплекс в п. Ярославский, где воспитали не одного чемпиона. Проводилась огромная работа в развитии спорта в Хорольском районе. За эти годы турнир из районного мероприятия вырос до краевого, куда приезжают дети со всего Приморья.

Инициатором турнира памяти Геннадия Литвиненко выступил мастер спорта, тренер-преподаватель высшей категории Виталий Шадымов, который подхватил эстафету и продолжает работу в сфере спорта по развитию борьбы самбо.

«Самбо является национальным видом спорта. Для нас было крайне важно, чтобы этот турнир приобрел официальный статус, и мы обратились в партию «Единая Россия» за поддержкой. Результат налицо: при начальной заявке в сто участников количество команд выросло. Мы приняли на соревнованиях 365 детей», - говорит Виталий Шадымов.

«Мы проводим большую работу по развитию физкультуры и соревнований в районе, привлекаем детей к занятиям массовыми видами спорта, чтобы у них было меньше времени заниматься делами, которые им могут навредить», - отмечает глава Хорольского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Губайдуллин. – Администрация поддержала идею начала работы на территории нашего района партийного проекта «Детский спорт». Уверен, совместно мы проведем еще много спортивных мероприятий.

В планах организаторов соревнований вывести турнир в статус регионального. Тем более, что интерес к нему есть. Турнир стал известен и за пределами края. О своем желании принять участие спортивных состязаниях в Приморье заявили представители Хабаровского края, Забайкальского округа, сообщил координатор проекта «Детский спорт» в Приморье Виктор Аблапов.

«Задача нашего проекта – помогать развитию массового спорта, привлекать детей в спортивные секции. Результат нашей работы мы можем сегодня видеть – 365 детей в возрасте от 8 лет и младше, которые приехали не только участвовать в соревнованиях, но и побеждать», - добавил он.

Своими впечатлениями от схваток поделился 8-летний призер соревнований Артем Мигин (команда «Квадрат», г. Владивосток): «Когда я приехал и увидел, сколько сегодня моих соперников выйдет на ковер, я понял, что придется показать все свои возможности. Для меня это четвертые соревнования в жизни, и я буду стараться всегда побеждать».



Отдел агитационно-пропагандистской работы Приморского отделения партии «Единая Россия»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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