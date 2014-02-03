ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Въехать в рай - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:52 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Французская компания Citroen запустила программу «Citroеn Такси» в Москве.... Подробнее На сегодняшний день 15% мирового автопарка приходится на Китай, сообщили эксперты китайского бюро по контролю за дорожным движением Министерства общественной безопасности.... Подробнее В апреле 2014 года, по некоторым данным, на российский рынок начнет поступать новая версия модели Renault Megane. Правда, первоначально речь идет о «заряженной» модификации RS. Обычный вариант в... Подробнее Volvo начала сервисную кампанию в РФ из-за неисправной системы Stop&Start.... Подробнее «Братан, а что это у тебя Х5 какая-то не такая? Что за лючок на крыле? На моей такого нет! Тюнинг?» - с характерным кавказским акцентом поинтересовался сосед по автостоянке. Да нет, объясняю... Подробнее Автомобильный бренд Datsun, принадлежащий японской компании Nissan, будет представлен на автосалоне в Дели, который состоится с 5 по 11 февраля 2014 года.... Подробнее Уже в следующем году японская марка Acura, принадлежащая компании Honda, будет официально представлена на российском рынке. Поэтому появление в ее линейке новой модели, особенно, если речь идет не о... Подробнее Вслед за новыми поколениями моделей Qashqai и X-Trail, компания Nissan готовит к выходу на рынок следующую генерацию кроссовера Murano. В объективы автомобильных «фотошпионов» уже попал его... Подробнее Российский офис компании объявил о повышении рекомендованных розничных цен с 14 апреля текущего года.... Подробнее Немецкий премиальный автопроизводитель Audi, принадлежащий Volkswagen Group, разрабатывает для нового поколения своей модели А6 совершенно новый дизайн.... Подробнее