ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци: Хочу поскорее забыть этот уик-энд На автодроме в Шанхае пилот Sauber Антонио Джовинацци разбил С36 второй раз за два дня. Льюис Хэмилтон выиграл в Китае, взяв у Себастьяна Феттеля реванш за Австралию В субботу он влетел в стену вследствие заноса на выходе из последнего поворота, а сегодня в гонке Антонио не справился с управлением автомобиля на мокрой прямой старт-финиш. «Во-первых, я вновь хочу извиниться перед командой за аварию. Механики проделали отличную работу для того, чтобы подготовить машину к гонке. Жаль, что я снова разбил автомобиль. Это послужит мне уроком. Я хочу поскорее забыть об этом уик-энде», – заявил итальянец. Его напарник по команде Маркус Эрикссон, финишировавший 15-м, добавил: «У меня получился хороший старт и замечательный первый круг. На протяжении периода виртуальной машины безопасности мы "переобулись" в шины Soft, несмотря на то, что трасса еще полностью не высохла. С этого момента у меня начались сложности. Условия были непростыми, так как температура асфальта оставалась довольно низкой. На протяжении всей гонки мне не удавалось прогреть шины: я так и не смог заставить их работать в оптимальном температурном окне. Теперь я переключаю все внимание на уик-энд в Бахрейне». Текстовую трансляцию гонки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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