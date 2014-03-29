За отказ от медосвидетельствования ужесточат наказание - автоновости
За отказ от медосвидетельствования ужесточат наказание
Министерство здравоохранения России разрабатывает новые правила проведения проверки на состояние алкогольного опьянения
При этом наказание для водителей, которые отказываются от ее проведения, будет ужесточено. Такое поручение дал ведомству первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Ранее тревогу забили в МВД: число водителей, отказывающихся от освидетельствования или нежелающих ехать к наркологу, только растет.
В МВД говорят, что причины роста — чисто экономические. Экипажи ДПС обеспечены топливом на 35%, поэтому везти водителя к наркологу им просто не с руки. Кроме того, водители, оказавшись от медосвидетельствования не попадают на учет. Именно поэтому в МВД считают необходимым ужесточить наказание для отказников и пересмотреть правила освидетельствования. В прошлом году в состоянии алкогольного опьянения было наказано 246 тысяч водителей, еще 154 тысячи отказались от медосвидетельствования.
По словам представителей Минздрава проект соответствующего приказа будет подготовлен в ближайшее время, после чего его опубликуют на сайте обсуждения правовых актов для общественной экспертизы.
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