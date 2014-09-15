ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Пилот заводской команды Honda Тьягу Монтейру открыл счёт победам в сезоне-2017, в доминирующем стиле выиграв главную гонку WTCC в Марокко. Начался заезд с драмы для триумфатора первого заезда Эстебана Геррьери – на машине аргентинца возникли технические проблемы, и он был вынужден стартовать с пит-лейна, как и Даниэль Надь, который повредил автомобиль на последних кругах гонки открытия. Таким образом, на стартовое поле вышли только 13 участников. Монтейру, выигравший квалификацию накануне, сохранил лидерство в первом повороте после старта. На второе место поднялся напарник португальца по команде Норберт Мичелис, который опередил Нестора Жиролами из Volvo. Жиролами в какой-то момент пропустил даже кумира местных трибун Меди Беннани, но смог отыграться. В отличие от гонки открытия, первый круг прошёл без инцидентов, хотя Том Чилтон после ошибки на торможении лишь чудом избежал контакта с отбойником. По ходу нескольких следующих кругов первая четвёрка стремительно уехала от всего остального пелотона во главе с новобранцем Volvo Ником Катсбургом. Ну а главным героем начала гонки, вне всяких сомнений, стал Роб Хафф. После старта с 13-й позиции чемпион-2012 совершил несколько великолепных обгонов и поднялся на девятое место. На восьмом круге на трассу выехала машина безопасности. Причиной стала остановка дебютанта Орельена Паниса. Сын бывшего гонщика Формулы 1, победителя Гран При Монако-1996 Оливье Паниса, сломал переднюю подвеску при жестком наезде на поребрик и припарковал свою Honda Civic в неудобном месте для эвакуации. Рестарт на 12-м круге не изменил общей диспозиции. Первая четвёрка во главе с Монтейру принялась вновь наращивать отрыв, а Хафф продолжил наседать на Тома Коронеля в сражении за восьмое место. Именно дуэль Коронеля и Хаффа стала главным украшением второй половины дистанции. Голландец жёстко оборонялся, а британец оказывал прессинг буквально на всех участках трассы, показываясь в зеркалах заднего вида соперника то справа, то слева. Дошло до того, что Хафф начался жаловаться на блокировку. Но опередить оппонента эти жалобы ему, естественно, не помогли. Так они и остались на седьмом и восьмом местах до финиша. Что касается сражения за лидерство, то Мичелис до клетчатого флага висел на хвосте у Монтейру, но ни одной реальной попытки атаки не предпринял. Португалец первым пересёк финишную черту и одержал свою десятую победу в мировом Туринге, захватив лидерство в чемпионате. Жиролами сдержал натиск Беннани, став в результате третьим и завоевав первый подиум в WTCC. Топ-5 замкнул Катсбург, следом за которым финишировали Чилтон и Тед Бьорк. Дополнил очковую зону Рио Мичигами, уступивший 4,5 секунды дуэлянтам Коронелю и Хаффу. Дебютант Янн Эрлахер, выступающий на частной машине Lada Vesta, после схода на старте первой гонки финишировал 12-м впереди Геррьери и Надя. Следующий этап WTCC пройдёт через три недели, 29-30 апреля, на легендарной трассе в Монце.

Результаты гонки - 23 круга

Поз.

Пилот



Время/Отст.

1.

Тьягу Монтейру

Honda Racing Team JAS

34.00,997

2.

Норберт Мичелис

Honda Racing Team JAS

+0,751

3.

Нестор Жиролами

Polestar Cyan Racing

+2,120

4.

Меди Беннани

Sebastien Loeb Racing

+2,847

5.

Ник Катсбург

Polestar Cyan Racing

+3,702

6.

Том Чилтон

Sebastien Loeb Racing

+4,519

7.

Тед Бьорк

Polestar Cyan Racing

+5,073

8.

Том Коронель

ROAL Motorsport

+6,363

9.

Роб Хафф

All-Inkl.com Munnich Motorsport

+7,658

10.

Рио Мичигами

Honda Racing Team JAS

+12,197

11.

Джон Филиппи

Sebastien Loeb Racing

+20,402

12.

Янн Эрлахер

RC Motorsport

+22,035

13.

Эстебан Геррьери

Campos Racing

+22,308

14.

Даниэль Надь

Zengo Motorsport

+42,880

Не классифицированы:





Орельен Панис

Zengo Motorsport

4 круга

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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