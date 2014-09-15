Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко

Пилот заводской команды Honda Тьягу Монтейру открыл счёт победам в сезоне-2017, в доминирующем стиле выиграв главную гонку WTCC в Марокко.Начался заезд с драмы для триумфатора первого заезда Эстебана Геррьери – на машине аргентинца возникли технические проблемы, и он был вынужден стартовать с пит-лейна, как и Даниэль Надь, который повредил автомобиль на последних кругах гонки открытия.Таким образом, на стартовое поле вышли только 13 участников. Монтейру, выигравший квалификацию накануне, сохранил лидерство в первом повороте после старта. На второе место поднялся напарник португальца по команде Норберт Мичелис, который опередил Нестора Жиролами из Volvo. Жиролами в какой-то момент пропустил даже кумира местных трибун Меди Беннани, но смог отыграться.В отличие от гонки открытия, первый круг прошёл без инцидентов, хотя Том Чилтон после ошибки на торможении лишь чудом избежал контакта с отбойником.По ходу нескольких следующих кругов первая четвёрка стремительно уехала от всего остального пелотона во главе с новобранцем Volvo Ником Катсбургом. Ну а главным героем начала гонки, вне всяких сомнений, стал Роб Хафф. После старта с 13-й позиции чемпион-2012 совершил несколько великолепных обгонов и поднялся на девятое место.На восьмом круге на трассу выехала машина безопасности. Причиной стала остановка дебютанта Орельена Паниса. Сын бывшего гонщика Формулы 1, победителя Гран При Монако-1996 Оливье Паниса, сломал переднюю подвеску при жестком наезде на поребрик и припарковал свою Honda Civic в неудобном месте для эвакуации.Рестарт на 12-м круге не изменил общей диспозиции. Первая четвёрка во главе с Монтейру принялась вновь наращивать отрыв, а Хафф продолжил наседать на Тома Коронеля в сражении за восьмое место.Именно дуэль Коронеля и Хаффа стала главным украшением второй половины дистанции. Голландец жёстко оборонялся, а британец оказывал прессинг буквально на всех участках трассы, показываясь в зеркалах заднего вида соперника то справа, то слева. Дошло до того, что Хафф начался жаловаться на блокировку. Но опередить оппонента эти жалобы ему, естественно, не помогли. Так они и остались на седьмом и восьмом местах до финиша.Что касается сражения за лидерство, то Мичелис до клетчатого флага висел на хвосте у Монтейру, но ни одной реальной попытки атаки не предпринял. Португалец первым пересёк финишную черту и одержал свою десятую победу в мировом Туринге, захватив лидерство в чемпионате.Жиролами сдержал натиск Беннани, став в результате третьим и завоевав первый подиум в WTCC.Топ-5 замкнул Катсбург, следом за которым финишировали Чилтон и Тед Бьорк.Дополнил очковую зону Рио Мичигами, уступивший 4,5 секунды дуэлянтам Коронелю и Хаффу.Дебютант Янн Эрлахер, выступающий на частной машине Lada Vesta, после схода на старте первой гонки финишировал 12-м впереди Геррьери и Надя.Следующий этап WTCC пройдёт через три недели, 29-30 апреля, на легендарной трассе в Монце. Результаты гонки - 23 круга Поз. Пилот
Время/Отст. 1. Тьягу Монтейру Honda Racing Team JAS 34.00,997 2. Норберт Мичелис Honda Racing Team JAS +0,751 3. Нестор Жиролами Polestar Cyan Racing +2,120 4. Меди Беннани Sebastien Loeb Racing +2,847 5. Ник Катсбург Polestar Cyan Racing +3,702 6. Том Чилтон Sebastien Loeb Racing +4,519 7. Тед Бьорк Polestar Cyan Racing +5,073 8. Том Коронель ROAL Motorsport +6,363 9. Роб Хафф All-Inkl.com Munnich Motorsport +7,658 10. Рио Мичигами Honda Racing Team JAS +12,197 11. Джон Филиппи Sebastien Loeb Racing +20,402 12. Янн Эрлахер RC Motorsport +22,035 13. Эстебан Геррьери Campos Racing +22,308 14. Даниэль Надь Zengo Motorsport +42,880 Не классифицированы:
Орельен Панис Zengo Motorsport 4 круга Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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