Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко

Пилот заводской команды Honda Тьягу Монтейру открыл счёт победам в сезоне-2017, в доминирующем стиле выиграв главную гонку WTCC в Марокко.

Начался заезд с драмы для триумфатора первого заезда Эстебана Геррьери – на машине аргентинца возникли технические проблемы, и он был вынужден стартовать с пит-лейна, как и Даниэль Надь, который повредил автомобиль на последних кругах гонки открытия.

Таким образом, на стартовое поле вышли только 13 участников. Монтейру, выигравший квалификацию накануне, сохранил лидерство в первом повороте после старта. На второе место поднялся напарник португальца по команде Норберт Мичелис, который опередил Нестора Жиролами из Volvo. Жиролами в какой-то момент пропустил даже кумира местных трибун Меди Беннани, но смог отыграться.

В отличие от гонки открытия, первый круг прошёл без инцидентов, хотя Том Чилтон после ошибки на торможении лишь чудом избежал контакта с отбойником.

По ходу нескольких следующих кругов первая четвёрка стремительно уехала от всего остального пелотона во главе с новобранцем Volvo Ником Катсбургом. Ну а главным героем начала гонки, вне всяких сомнений, стал Роб Хафф. После старта с 13-й позиции чемпион-2012 совершил несколько великолепных обгонов и поднялся на девятое место.

На восьмом круге на трассу выехала машина безопасности. Причиной стала остановка дебютанта Орельена Паниса. Сын бывшего гонщика Формулы 1, победителя Гран При Монако-1996 Оливье Паниса, сломал переднюю подвеску при жестком наезде на поребрик и припарковал свою Honda Civic в неудобном месте для эвакуации.

Рестарт на 12-м круге не изменил общей диспозиции. Первая четвёрка во главе с Монтейру принялась вновь наращивать отрыв, а Хафф продолжил наседать на Тома Коронеля в сражении за восьмое место.

Именно дуэль Коронеля и Хаффа стала главным украшением второй половины дистанции. Голландец жёстко оборонялся, а британец оказывал прессинг буквально на всех участках трассы, показываясь в зеркалах заднего вида соперника то справа, то слева. Дошло до того, что Хафф начался жаловаться на блокировку. Но опередить оппонента эти жалобы ему, естественно, не помогли. Так они и остались на седьмом и восьмом местах до финиша.

Что касается сражения за лидерство, то Мичелис до клетчатого флага висел на хвосте у Монтейру, но ни одной реальной попытки атаки не предпринял. Португалец первым пересёк финишную черту и одержал свою десятую победу в мировом Туринге, захватив лидерство в чемпионате.

Жиролами сдержал натиск Беннани, став в результате третьим и завоевав первый подиум в WTCC.

Топ-5 замкнул Катсбург, следом за которым финишировали Чилтон и Тед Бьорк.

Дополнил очковую зону Рио Мичигами, уступивший 4,5 секунды дуэлянтам Коронелю и Хаффу.

Дебютант Янн Эрлахер, выступающий на частной машине Lada Vesta, после схода на старте первой гонки финишировал 12-м впереди Геррьери и Надя.

Следующий этап WTCC пройдёт через три недели, 29-30 апреля, на легендарной трассе в Монце.
Результаты гонки - 23 круга
Поз.
Пилот
 
Время/Отст.
1.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Тьягу Монтейру
Honda Racing Team JAS
34.00,997
2.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Норберт Мичелис
Honda Racing Team JAS
+0,751
3.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Нестор Жиролами
Polestar Cyan Racing
+2,120
4.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Меди Беннани
Sebastien Loeb Racing
+2,847
5.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Ник Катсбург
Polestar Cyan Racing
+3,702
6.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Том Чилтон
Sebastien Loeb Racing
+4,519
7.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Тед Бьорк
Polestar Cyan Racing
+5,073
8.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Том Коронель
ROAL Motorsport
+6,363
9.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Роб Хафф
All-Inkl.com Munnich Motorsport
+7,658
10.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Рио Мичигами
Honda Racing Team JAS
+12,197
11.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Джон Филиппи
Sebastien Loeb Racing
+20,402
12.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Янн Эрлахер
RC Motorsport
+22,035
13.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Эстебан Геррьери
Campos Racing
+22,308
14.
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Даниэль Надь
Zengo Motorsport
+42,880
Не классифицированы:
 
 
Победный дубль Honda в главной гонке в Марокко Орельен Панис
Zengo Motorsport
4 круга

 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Сергей Воробьёв: Мы перешли от теории к практике
15-09-2014, 12:46, Спорт
Промоутер Гран При России Сергей Воробьёв рассказал о проведении первых соревнований на новом автодроме и сделанных выводах...
Подробнее
Илья Спокойнов:
25-10-2016, 02:57, Спорт
Генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов об итогах визита Владислава Третьяка, олимпийском центре и предолимпийском сборе национальной команды в Приморье, фан-трибуне на арене, Матче звёзд во...
Подробнее
Марк Уэббер: Росберг избежал судьбы второго номера
19-12-2016, 00:03, Спорт
Бывший гонщик Ф1 Марк Уэббер поделился мыслями о том, что Нико Росберг, завершивший карьеру сразу после завоевания своего первого титула в этом году, сумел избежать участи стать пожизненным "вторым...
Подробнее
WTCC: Хосе-Мария Лопес - лидер второй тренировки
11-07-2015, 23:43, Спорт
Лидер сезона Хосе-Мария Лопес показал лучший результат по итогам второй тренировки в рамках этапа мирового Туринга, проходящего в этот уик-энд на португальском автодроме Вила Реал. Ближайшим...
Подробнее
22-02-2014, 19:20, Спорт
В преддверии Дня Защитника Отечества организаторы товарищеского матча между «Адмиралом» и «Амуром» устроили настоящий праздник для болельщиков. На площади перед «Фетисов-Ареной» установили настоящий...
Подробнее
Марафонский забег прошел под Уссурийском
7-10-2015, 10:43, Спорт
Марафонский забег, дистанция которого составила классические 42,2 км, впервые за много лет прошел под Уссурийском в воскресенье, 4 октября. Участие в соревновании приняли 37 человек из разных районов...
Подробнее
Али Багаутдинов даст мастер-класс во Владивостоке
16-04-2015, 22:58, Спорт
Известный российский боец смешанных единоборств Али Багаутдинов даст мастер-класс для приморских спортсменов. Багаутдинов - участник и победитель всемирно известного турнира по смешанным...
Подробнее
Роберто Мери на воскресном поуле ФR3.5 в Хересе
19-10-2014, 20:41, Спорт
Роберто Мери создал неплохой задел в борьбе за второе место в личном зачете Формулы Renault 3.5, обеспечив себе поул в финальной воскресной гонке на этапе в Хересе...
Подробнее
Ромен Грожан: Мы не так далеко от первой десятки
18-06-2016, 15:04, Спорт
Гонщик Haas Ромен Грожан подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран При Европы, которые завершил на 11-м и 12-м месте соответственно. «Знакомство с новой трассой – это всегда интересно, но сложно,...
Подробнее
Даниил Квят и Даниэль Риккардо получили штрафы за замену мотора
19-06-2015, 06:45, Спорт
На Гран При Австрии пилоты Red Bull Racing Даниил Квят и Даниэль Риккардо будут использовать новые моторы. Это означает, что они получат штраф на стартовой решетке. До этапа в Шпильберге гонщики RBR...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU