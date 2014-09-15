Лесозаводские кикбоксеры завоевали медали на дальневосточном турнире
Чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, состоявшийся 7-8 апреля в г. Владивостоке, собрал 80 спортсменов из республики Саха (Якутия), Сахалинской и Амурской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев.
И вновь спортсмены из Лесозаводска подтвердили свой высокий уровень подготовки. В возрастной категории юношей 2001-2002 г.р. в весовой категории до 45 кг победителем турнира стал Александр Якубич. В весовой категории до 48 кг серебряную медаль завоевал Данил Горшков. Среди юношей до 57 кг равных не было Данилу Горбачеву, а Артем Бойко стал лучшим в весовой категории до 60 кг.
Порадовал своей победой воспитанник лесозаводской спортивной школы Гегам Манавазян, который завоевал титул чемпиона Дальнего Востока среди мужчин в весе до 67 кг.
Также призом «За лучшую технику» был награжден Данил Горбачев, а Гегаму Манавазяну вручили приз «За самый зрелищный бой». Команда города Лесозаводска по кикбоксингу выражает благодарность за финансовую помощь городскую федерацию кудо.
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