Lada 4x4 получит юбилейную спецсерию - автоновости

Сорок лет тому назад, 5 апреля 1977 в Тольятти началось производство внедорожника «Нива», который обрел популярность не только в СССР, но и по всему миру

За время производства, внедорожник прошел несколько модернизаций и даже сменил имя на индекс 4x4. Всего было произведено около 2,5 миллионов «Нив» и Lada 4x4, около полумиллиона из них отправились на экспорт, включая страны с правым расположением руля.

К юбилею АвтоВАЗ подготовил ограниченную серию внедорожника «40 Anniversary». Она создана на базе обычной версии и отличается эксклюзивными цветами кузова и легкосплавными дисками, шильдиками на кузове, накладками на пороги, ковриками с вышивкой «40 Anniversary», трехцветной кожаной обивкой сидений и специальным шильдиком на крышке перчаточного ящика, указывающим номер внедорожника из партии в 1977 экземпляров. Также у внедорожника изменилась приборная панель, на которой шкалы окрашены в оранжевый цвет.

Никаких технических изменений не планируется: «юбилейный» вариант будет оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.