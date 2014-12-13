ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Испанский пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес одержал победу на изобиловавшем падениями южноамериканском этапе MotoGP. Проблемы у участников начались с самого старта. На первом же круге в первом же повороте упал Хорхе Лоренсо, а на втором –

Марк Маркес, причем действующий чемпион мира возглавлял пелотон. После падения гонщика Repsol Honda на первое место вышел победитель стартового этапа MotoGP Маверик Виньялес. Затем настал черёд Алекса Ринса и Дани Педросы – гонщик Suzuki Ecstar упал в лоусайде, а пилот Repsol Honda сошёл в том же повороте, что и его товарищ по команде. Но на этом злодейка-судьба не успокоилась и продолжила выбирать себе жертв. Алеш Эспаргаро буквально вынес с трассы представителя заводской Ducati Андреа Довициозо – после столкновения и двойного падения пилот заводской Aprilia подбежал к своему сопернику с извинениями… Чуть позднее из стана команды Aprilia поступило сообщение о сходе и другого пилота Сэма Лоуса. Таким образом из гонки выбыли оба пилота заводских команд Ducati, Honda и Aprilia! Маверик Виньялес довёл заезд до победного конца. Его товарищ по команде Валентино Росси за шесть кругов до финиша провёл атаку на позицию Кэла Кратчлоу и вышел на второе место – гонщики Movistar Yamaha второй раз подряд сделали дубль, а Кратчлоу замкнул тройку призёров. Позади него остались Альваро Баутиста, Йоханн Зарко, Йонас Фольгер, Данило Петруччи, Скотт Реддинг, Джек Миллер и Карел Абрахам – в первой десятке кроме дуэта победителей больше не оказалось ни одного представителя заводской команды!

Поз.

Гонщик

Команда

Время/Отст.

1.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

41.45,060

2.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

+2,915

3.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

+3,754

4.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

+6,523

5.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

+15,504

6.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

+18,241

7.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

+20,046

8.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

+25,480

9.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

+25,665

10.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

+26,403

11.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

+26,952

12.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

+41,875

13.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

+42,770

14.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

+43,085

15.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

+43,452

16.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

+46,219

Не классифицированы:





Андреа Довициозо

Ducati Team

14 кругов



Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

14 кругов



Дани Педроса

Repsol Honda Team

13 кругов



Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

11 кругов



Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

11 кругов



Марк Маркес

Repsol Honda Team

3 круга



Хорхе Лоренсо

Ducati Team

0 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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