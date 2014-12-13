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Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины

Испанский пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес одержал победу на изобиловавшем падениями южноамериканском этапе MotoGP.

Проблемы у участников начались с самого старта. На первом же круге в первом же повороте упал Хорхе Лоренсо, а на втором –
Марк Маркес, причем действующий чемпион мира возглавлял пелотон.

После падения гонщика Repsol Honda на первое место вышел победитель стартового этапа MotoGP Маверик Виньялес.

Затем настал черёд Алекса Ринса и Дани Педросы – гонщик Suzuki Ecstar упал в лоусайде, а пилот Repsol Honda сошёл в том же повороте, что и его товарищ по команде.

Но на этом злодейка-судьба не успокоилась и продолжила выбирать себе жертв. Алеш Эспаргаро буквально вынес с трассы представителя заводской Ducati Андреа Довициозо – после столкновения и двойного падения пилот заводской Aprilia подбежал к своему сопернику с извинениями…

Чуть позднее из стана команды Aprilia поступило сообщение о сходе и другого пилота Сэма Лоуса.

Таким образом из гонки выбыли оба пилота заводских команд Ducati, Honda и Aprilia!

Маверик Виньялес довёл заезд до победного конца. Его товарищ по команде Валентино Росси за шесть кругов до финиша провёл атаку на позицию Кэла Кратчлоу и вышел на второе место – гонщики Movistar Yamaha второй раз подряд сделали дубль, а Кратчлоу замкнул тройку призёров.

Позади него остались Альваро Баутиста, Йоханн Зарко, Йонас Фольгер, Данило Петруччи, Скотт Реддинг, Джек Миллер и Карел Абрахам – в первой десятке кроме дуэта победителей больше не оказалось ни одного представителя заводской команды!
Поз.
Гонщик
Команда
Время/Отст.
1.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
41.45,060
2.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
+2,915
3.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Кэл Кратчлоу
LCR Honda
+3,754
4.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
+6,523
5.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
+15,504
6.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
+18,241
7.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
+20,046
8.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
+25,480
9.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
+25,665
10.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
+26,403
11.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Лорис Баз
Reale Avintia Racing
+26,952
12.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
+41,875
13.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
+42,770
14.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
+43,085
15.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
+43,452
16.
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
+46,219
Не классифицированы:
 
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Андреа Довициозо
Ducati Team
14 кругов
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
14 кругов
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Дани Педроса
Repsol Honda Team
13 кругов
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
11 кругов
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
11 кругов
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Марк Маркес
Repsol Honda Team
3 круга
 
Маверик Виньялес выиграл Гран При Аргентины Хорхе Лоренсо
Ducati Team
0 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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