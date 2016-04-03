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Симон Пажно лучший на разминке в Лонг-Бич

Симон Пажно, который начнёт сегодняшнюю гонку с последней позиции, стал быстрейшим по итогам разминки в Лонг Бич. Время его лучшего круга составило 1:06.6497. Второе время показал Такума Сато - 1:06.8514.

В самом начале тренировки в восьмом повороте на съездной дорожке заглох Александр Росси. Ему понадобилась помощь бригады безопасности, чтобы перезапустить машину и вернуться на трассу. Это не помешало ему закончить разогрев на третьем месте (1:07.8141).

Пятёрку замкнули гонщики Chip Ganassi Racing – Скотт Диксон (1:06.9801) и Тони Канаан (1:07.2200).

Обладатель поул-позиции Элио Кастроневес на разогреве показал 11-е время 1:07.8141 (1:07.8141).

Михаил Алёшин по итогам разминки стал 18-м (1:08.2434). Сегодня он уйдёт в бой с 16-й позиции.

Спенсер Пигот вылетел в первом повороте, врезавшись в барьер из старых шин, но смог самостоятельно добраться до боксов.

Гонка начнётся в 23:30 по московскому времени.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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