ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Симон Пажно лучший на разминке в Лонг-Бич Симон Пажно, который начнёт сегодняшнюю гонку с последней позиции, стал быстрейшим по итогам разминки в Лонг Бич. Время его лучшего круга составило 1:06.6497. Второе время показал Такума Сато - 1:06.8514. В самом начале тренировки в восьмом повороте на съездной дорожке заглох Александр Росси. Ему понадобилась помощь бригады безопасности, чтобы перезапустить машину и вернуться на трассу. Это не помешало ему закончить разогрев на третьем месте (1:07.8141). Пятёрку замкнули гонщики Chip Ganassi Racing – Скотт Диксон (1:06.9801) и Тони Канаан (1:07.2200). Обладатель поул-позиции Элио Кастроневес на разогреве показал 11-е время 1:07.8141 (1:07.8141). Михаил Алёшин по итогам разминки стал 18-м (1:08.2434). Сегодня он уйдёт в бой с 16-й позиции. Спенсер Пигот вылетел в первом повороте, врезавшись в барьер из старых шин, но смог самостоятельно добраться до боксов. Гонка начнётся в 23:30 по московскому времени. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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