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«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017

Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных фрагментов радиопереговоров с Гран При Китая от F1Fanatic.
Перед гонкой
«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017
© autosport.com

McLaren: «Фернандо, будь осторожен в 11-м повороте. Сообщают, что там может быть пролито масло».

McLaren-Алонсо: «Все на промежуточных шинах, кроме Сайнса. Он стартует на Supersoft».

Mercedes-Хэмилтон: «Главное дождаться переходной точки погодных условий. Мы считаем, что этот момент наступит на шестом круге».

Феттель: «Трасса довольно сухая».

Алонсо: «Трасса подсохла по сравнению с тем, что было на круге выезда из боксов».
Гонка
«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017
© autosport.com

Лэнс Стролл вылетел с трассы после контакта с Серхио Пересом, а Макс Ферстаппен поднялся с 16-го места на 9-е.

Force India-Перес: «Возможен прокол переднего правого колеса, осторожнее».

Red Bull Racing-Ферстаппен: «Отличный первый круг, Макс!»

«Ты заезжаешь на пит-лейн, Нико?»
Хюлькенберг: «Нет, но меня развернуло»

Алонсо: «Мне не нужно, чёрт возьми, пить! Нужно концентрироваться на том, чтобы удерживать машину на трассе».
Выезд машины безопасности после аварии Антонио Джовинацци

«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017

Red Bull Racing-Ферстаппен: «На стартовой прямой разбита машина Sauber».
Ферстаппен: «Он был на сликах?»
Red Bull Racing-Ферстаппен:«Джовинацци, слики, Soft».

Хэмилтон: «Очень тяжело поддерживать рабочую температуру шин».

Райкконен: «Не знаю, что произошло с двигателем. У меня нет крутящего момента».

Mercedes-Хэмилтон: «Риккардо на Supersoft. Осталось 48 кругов, он не доедет до финиша без пит-стопа на этих шинах».
Алонсо шутит по поводу скорости машины McLaren

«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017

Алонсо: «Я быстрейший в поворотах!».

Mercedes-Хэмилтон: «Так, теперь позади тебя Вернь».

Райкконен: «Что, чёрт возьми происходит на выходе из 12-го поворота? Я нажимаю K1, но нет никакой мощности».

Хэмилтон: «Мы собираемся ехать до финиша на этих шинах? Переднее левое колесо уже не в лучшем состоянии».
Mercedes: «Принято, будем действовать по ситуации».

Райкконен: «Мы действительно считаем, что шины выдержат до финиша? Кажется, нет. Машина начинает скользить, поскольку я еду близко к соперникам. Если мы собираемся провести пит-стоп, то это будет уже скоро».
Валттери Боттас потерял управление и оказался позади Фернандо Алонсо

«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017

Алонсо: «У Боттаса повреждена машина? Или он едет в нормальном темпе?»
McLaren: «Насколько мы знаем, никаких повреждений нет. Наш темп несколько лучше, чем мы ожидали».
Алонсо: «Как он может быть позади? Невероятно».

Риккардо: «Если у Макса проблемы с шинами, то не дайте мне оказаться под атаками Кими».

Алонсо: «Проблема с приводом».
Спор Кими Райкконена и Ferrari по поводу второго пит-стопа

«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017

Red Bull Racing-Риккардо: «Окей, Даниэль. Хэмилтон также остановился. Единственным, кто провёл один пит-стоп, остаётся Райкконен. Если он остановится, то потеряет несколько позиций. Поэтому, скорее всего, он постарается доехать до финиша. В течение последних десяти кругов ты сможешь его догнать».

Райкконен: «Почему мы не остановились, когда я просил? Ведь мы же знали, что все остальные отправятся на второй пит-стоп».
Ferrari: «Мы считаем, что лучший вариант – доехать до конца. Дай знать, что понял сообщение».
Райкконен: «У меня проблемы с передними шинами, чёрт возьми! Они легко меня догонят. Я не могу атаковать. Где мы в итоге финишируем? Передние колеса изношены, а впереди ещё 20 кругов. Так что…»
Ferrari: «Согласно нашему расчёту, ты будешь третьим, если не остановишься. Мы считаем, что Себастьян выйдет вперёд, но остальные будут позади».
Райкконен: «Насколько остальные быстрее?»
Ferrari: «Феттель проехал последний круг за 1.36,9».
Райкконен: «Мы почти на три секунды медленнее. Вы по-прежнему считаете, что стоит оставаться на трассе? Будет ещё хуже».
Ferrari: «Принято. Ферстаппен – 37,6, Риккардо – 37,6».
Райкконен: «Ещё 18 кругов, а передние шины уже в очень плохом состоянии, особенно левое колесо».
Ferrari: «Принято, Кими, принято».
Райкконен: «Мы пропустим не только обоих пилотов Red Bull, но и кого-нибудь ещё. Давайте!»
Mercedes перепутала Боттаса с Росбергом
«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017
© autosport.com

Mercedes: «Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери».

Ферстаппен: «Скажите Грожану, чтобы он ушёл с дороги, пожалуйста, он просто остаётся впереди».
Red Bull Racing: «Принято».
Ферстаппен: «Это смешно, я теряю сцепление».

Ферстаппен: «Не могли бы вы передать Чарли, что это довольно смешно?»
Хэмилтон выигрывает, Феттель - второй
«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017
© autosport.com

Mercedes: «Отличная гонка, Льюис. Абсолютный мастер-класс. Очень хорошая работа».
Хэмилтон: «Спасибо за все ваши усилия, парни! Это заслуга каждого сотрудника. Нужно продолжать атаковать».

Ferrari: «Второе место, Себастьян. Молодец, достойная гонка. Хорошие обгоны в твоём исполнении».
Феттель: «Да, я получил удовольствие. Немного не повезло. Думаю, мы приняли правильное решение, но сразу появилась машина безопасности. Было ощущение, что в этих смешанных условиях мы могли ехать. Мы были быстрее, приятель, мы были быстрее! Но не смогли это продемонстрировать. Сделаем в следующий раз. Спасибо».
Ferrari: «Браво, Себастьян, браво, браво, браво».

Текстовую трансляцию гонки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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