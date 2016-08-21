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«Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери» Лучшие радиопереговоры Гран При Китая-2017
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных фрагментов радиопереговоров с Гран При Китая от F1Fanatic.
Перед гонкой © autosport.com McLaren: «Фернандо, будь осторожен в 11-м повороте. Сообщают, что там может быть пролито масло». McLaren-Алонсо: «Все на промежуточных шинах, кроме Сайнса. Он стартует на Supersoft». Mercedes-Хэмилтон: «Главное дождаться переходной точки погодных условий. Мы считаем, что этот момент наступит на шестом круге». Феттель: «Трасса довольно сухая». Алонсо: «Трасса подсохла по сравнению с тем, что было на круге выезда из боксов». Гонка © autosport.com
Лэнс Стролл вылетел с трассы после контакта с Серхио Пересом, а Макс Ферстаппен поднялся с 16-го места на 9-е.
Force India-Перес: «Возможен прокол переднего правого колеса, осторожнее». Red Bull Racing-Ферстаппен: «Отличный первый круг, Макс!»
«Ты заезжаешь на пит-лейн, Нико?»
Хюлькенберг: «Нет, но меня развернуло» Алонсо: «Мне не нужно, чёрт возьми, пить! Нужно концентрироваться на том, чтобы удерживать машину на трассе». Выезд машины безопасности после аварии Антонио Джовинацци Red Bull Racing-Ферстаппен: «На стартовой прямой разбита машина Sauber». Ферстаппен: «Он был на сликах?» Red Bull Racing-Ферстаппен:«Джовинацци, слики, Soft». Хэмилтон: «Очень тяжело поддерживать рабочую температуру шин». Райкконен: «Не знаю, что произошло с двигателем. У меня нет крутящего момента». Mercedes-Хэмилтон: «Риккардо на Supersoft. Осталось 48 кругов, он не доедет до финиша без пит-стопа на этих шинах». Алонсо шутит по поводу скорости машины McLaren Алонсо: «Я быстрейший в поворотах!». Mercedes-Хэмилтон: «Так, теперь позади тебя Вернь». Райкконен: «Что, чёрт возьми происходит на выходе из 12-го поворота? Я нажимаю K1, но нет никакой мощности». Хэмилтон: «Мы собираемся ехать до финиша на этих шинах? Переднее левое колесо уже не в лучшем состоянии». Mercedes: «Принято, будем действовать по ситуации». Райкконен: «Мы действительно считаем, что шины выдержат до финиша? Кажется, нет. Машина начинает скользить, поскольку я еду близко к соперникам. Если мы собираемся провести пит-стоп, то это будет уже скоро». Валттери Боттас потерял управление и оказался позади Фернандо Алонсо Алонсо: «У Боттаса повреждена машина? Или он едет в нормальном темпе?» McLaren: «Насколько мы знаем, никаких повреждений нет. Наш темп несколько лучше, чем мы ожидали». Алонсо: «Как он может быть позади? Невероятно». Риккардо: «Если у Макса проблемы с шинами, то не дайте мне оказаться под атаками Кими». Алонсо: «Проблема с приводом». Спор Кими Райкконена и Ferrari по поводу второго пит-стопа Red Bull Racing-Риккардо: «Окей, Даниэль. Хэмилтон также остановился. Единственным, кто провёл один пит-стоп, остаётся Райкконен. Если он остановится, то потеряет несколько позиций. Поэтому, скорее всего, он постарается доехать до финиша. В течение последних десяти кругов ты сможешь его догнать». Райкконен: «Почему мы не остановились, когда я просил? Ведь мы же знали, что все остальные отправятся на второй пит-стоп». Ferrari: «Мы считаем, что лучший вариант – доехать до конца. Дай знать, что понял сообщение». Райкконен: «У меня проблемы с передними шинами, чёрт возьми! Они легко меня догонят. Я не могу атаковать. Где мы в итоге финишируем? Передние колеса изношены, а впереди ещё 20 кругов. Так что…» Ferrari: «Согласно нашему расчёту, ты будешь третьим, если не остановишься. Мы считаем, что Себастьян выйдет вперёд, но остальные будут позади». Райкконен: «Насколько остальные быстрее?» Ferrari: «Феттель проехал последний круг за 1.36,9». Райкконен: «Мы почти на три секунды медленнее. Вы по-прежнему считаете, что стоит оставаться на трассе? Будет ещё хуже». Ferrari: «Принято. Ферстаппен – 37,6, Риккардо – 37,6». Райкконен: «Ещё 18 кругов, а передние шины уже в очень плохом состоянии, особенно левое колесо». Ferrari: «Принято, Кими, принято». Райкконен: «Мы пропустим не только обоих пилотов Red Bull, но и кого-нибудь ещё. Давайте!» Mercedes перепутала Боттаса с Росбергом © autosport.com Mercedes: «Мы всё ещё можем стать четвёртыми, Нико. Эээ, Валттери». Ферстаппен: «Скажите Грожану, чтобы он ушёл с дороги, пожалуйста, он просто остаётся впереди». Red Bull Racing: «Принято». Ферстаппен: «Это смешно, я теряю сцепление». Ферстаппен: «Не могли бы вы передать Чарли, что это довольно смешно?» Хэмилтон выигрывает, Феттель - второй © autosport.com Mercedes: «Отличная гонка, Льюис. Абсолютный мастер-класс. Очень хорошая работа». Хэмилтон: «Спасибо за все ваши усилия, парни! Это заслуга каждого сотрудника. Нужно продолжать атаковать». Ferrari: «Второе место, Себастьян. Молодец, достойная гонка. Хорошие обгоны в твоём исполнении». Феттель: «Да, я получил удовольствие. Немного не повезло. Думаю, мы приняли правильное решение, но сразу появилась машина безопасности. Было ощущение, что в этих смешанных условиях мы могли ехать. Мы были быстрее, приятель, мы были быстрее! Но не смогли это продемонстрировать. Сделаем в следующий раз. Спасибо». Ferrari: «Браво, Себастьян, браво, браво, браво».
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