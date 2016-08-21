ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Домашний матч "Луча-Энергии" завершился вничью

Трехматчевую домашнюю серию "Луч-Энергия " завершал поединком против "Спартака" из Нальчика. Очередная битва за 6 очков. Хозяева начали активно и уже в дебюте матча дважды имели убойные моменты. В одном случае Столбовой после флангового прострела попал с трех метров в перекладину, а Пономаренко добивая засадил выше ворот. Еще через несколько минут Минич с угла штрафной хлестко бил в дальний угол, но удару не хватило точности. К середине тайма игра выровнялась, нальчане поактивнее стали действовать впереди. и ближе к концу 45-минутки создали опасный момент, но Гаврилов уверенно забрал мяч после удара Ахъядова.





После перерыва на поле появился Александр Носов. Реактивный краек добавил активности в атаке. Главной же атакующей силой несколько неожиданно выступил Сергей Пономаренко, сначала опорник "Луча-Энергии" пробил из пределов штрафной, но неточно. Затем Сергей "жахнул" метров с 30-ти, Антипов мяч выпустил из рук, но тут же накрыл. К сожалению, больше голевых моментов создать не удалось, несмотря на все усилия. Итог - 0:0.





"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - 0:0 (0:0).





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08.04.2017. Владивосток. 1250 зрителей.





Составы команд:





"Луч-Энергия": Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Попов, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Гриднев, Пономаренко, Килин, Минич (Михалев, 62), Столбовой (Гордиенко, 85).





"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко (Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 74), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).





Предупреждения: Коломыц, 42 - Мухаммад, 42, Соблиров, 90+





Главный судья: Сиденков Иван (Санкт-Петербург).





Предварительная статистика:





Удары (в створ) : 8 (1), 1 перекладина - 8 (3)





Опасные моменты: 3 - 1





Угловые: 6 - 3





Фолы: 12 - 11





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"











Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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