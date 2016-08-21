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Домашний матч "Луча-Энергии" завершился вничью

Домашний матч "Луча-Энергии" завершился вничью
Трехматчевую домашнюю серию "Луч-Энергия " завершал поединком против "Спартака" из Нальчика. Очередная битва за 6 очков. Хозяева начали активно и уже в дебюте матча дважды имели убойные моменты. В одном случае Столбовой после флангового прострела попал с трех метров в перекладину, а Пономаренко добивая засадил выше ворот. Еще через несколько минут Минич с угла штрафной хлестко бил в дальний угол, но удару не хватило точности. К середине тайма игра выровнялась, нальчане поактивнее стали действовать впереди. и ближе к концу 45-минутки создали опасный момент, но Гаврилов уверенно забрал мяч после удара Ахъядова.



После перерыва на поле появился Александр Носов. Реактивный краек добавил активности в атаке. Главной же атакующей силой несколько неожиданно выступил Сергей Пономаренко, сначала опорник "Луча-Энергии" пробил из пределов штрафной, но неточно. Затем Сергей "жахнул" метров с 30-ти, Антипов мяч выпустил из рук, но тут же накрыл. К сожалению, больше голевых моментов создать не удалось, несмотря на все усилия. Итог - 0:0.



"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Спартак-Нальчик" (Нальчик) - 0:0 (0:0).



30 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.



08.04.2017. Владивосток. 1250 зрителей.



Составы команд:



"Луч-Энергия": Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Попов, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Гриднев, Пономаренко, Килин, Минич (Михалев, 62), Столбовой (Гордиенко, 85).



"Спартак": Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко (Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 74), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).



Предупреждения: Коломыц, 42 - Мухаммад, 42, Соблиров, 90+



Главный судья: Сиденков Иван (Санкт-Петербург).



Предварительная статистика:



Удары (в створ) : 8 (1), 1 перекладина - 8 (3)



Опасные моменты: 3 - 1



Угловые: 6 - 3



Фолы: 12 - 11



Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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