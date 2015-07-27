Валттери Боттас: Моя глупая ошибка стоила команде большого количества очков
Валттери Боттас признал, что глупая ошибка по ходу гонки в Шанхае стоила ему и команде Mercedes большого количества очков.Финна развернуло, когда на трассе находилась машина безопасности. В результате он откатился на 12-е место, с которого затем смог прорваться на шестую позицию.«Находясь за машиной безопасности я пытался как можно лучше прогреть шины, – цитирует Боттаса AUTOSPORT. – Но я действовал слишком агрессивно, допустил ошибку и потерял много позиций и времени.После этого потребовалось какое-то время, чтобы шины снова заработали. Но когда всё пришло в норму, я смог поддерживать хороший темп.Из-за моей глупой ошибки мы потеряли много очков сегодня».Текстовую трансляцию гонки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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