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Валттери Боттас: Моя глупая ошибка стоила команде большого количества очков

Валттери Боттас признал, что глупая ошибка по ходу гонки в Шанхае стоила ему и команде Mercedes большого количества очков.

Финна развернуло, когда на трассе находилась машина безопасности. В результате он откатился на 12-е место, с которого затем смог прорваться на шестую позицию.

«Находясь за машиной безопасности я пытался как можно лучше прогреть шины, – цитирует Боттаса AUTOSPORT. – Но я действовал слишком агрессивно, допустил ошибку и потерял много позиций и времени.

После этого потребовалось какое-то время, чтобы шины снова заработали. Но когда всё пришло в норму, я смог поддерживать хороший темп.

Из-за моей глупой ошибки мы потеряли много очков сегодня».

Текстовую трансляцию гонки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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