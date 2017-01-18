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Chevrolet Tahoe получил «заряженную» версию - автоновости

Chevrolet Tahoe получил «заряженную» версию - автоновостиChevrolet Tahoe получил «заряженную» версию

Автор фото: фирма-производитель

Chevrolet представил самую «горячую» версию внедорожников Tahoe и Sabuarban. Пакет RST превращает тяжелые внедорожники в настоящие пожиратели асфальта: разгон Chevrolet Tahoe RST до 96 км/ч (60 миль/час) занимает всего 5,7 секунды

В данном варианте 6,2-литровый двигатель V8 агрегатирован с 10-ступенчатым «автоматом» 10L80, внедорожники получили мощные тормоза Brembo с окрашенными в красный цвет суппортами, а также выпускную систему производства Borla. По заверениям представителей последней она прибавляет 7-10 л.с. к мощности двигателя. Внедорожник «обут» в 22-дюймовые легкосплавные колеса с дорожными шинами Bridgestone. Кроме того, он получил активную подвеску Magnetic Ride.

Естественно, версия RST выделяется и внешне благодаря агрессивному аэродинамическому пакету, включающему в себя новые бамперы, пороги и спойлер над задней дверью.

Американские дилеры получат версии RST в конце года, тогда же будут объявлены и цены, как на весь пакет, так и на его компоненты по отдельности, которые можно будет заказать для любой из комплектаций Chevrolet Tahoe.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:00      |      Категория:  Автоновости
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