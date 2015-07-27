Антонио Джовинацци будет стартовать с последнего места на Гран При Китая
Официальный аккаунт Sauber в Twitter подтвердил факт замены коробки передач на C36 Антонио Джовинацци.В концовке первого сегмента квалификации итальянец ушел в занос на выходе из последнего поворота и врезался в барьер.Антонио Джовинацци: Я извинился перед командой за авариюПосле исследования машины стало очевидно, что в результате удара была повреждена КПП, замена которой выльется в пять мест штрафа на стартовой решетке.Квалификацию Джовинацци завершил на 15-м месте, а значит, в гонке будет стартовать с последней 20-й позиции на решетке.Last preps here in the garage ? there will be a grid penalty for Antonio due to a gear box change (+5 positions) #ChineseGP #F1 #AG36 pic.twitter.com/PyQ5ptBri1— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 9 апреля 2017 г. Напомним, вчера штрафы от стюардов в Шанхае получили Ромен Грожан и Джолион Палмер.Ромен Грожан и Джолион Палмер потеряют по пять мест на стартеХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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