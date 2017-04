ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци будет стартовать с последнего места на Гран При Китая Официальный аккаунт Sauber в Twitter подтвердил факт замены коробки передач на C36 Антонио Джовинацци. В концовке первого сегмента квалификации итальянец ушел в занос на выходе из последнего поворота и врезался в барьер. Антонио Джовинацци: Я извинился перед командой за аварию После исследования машины стало очевидно, что в результате удара была повреждена КПП, замена которой выльется в пять мест штрафа на стартовой решетке. Квалификацию Джовинацци завершил на 15-м месте, а значит, в гонке будет стартовать с последней 20-й позиции на решетке. Last preps here in the garage ? there will be a grid penalty for Antonio due to a gear box change (+5 positions) #ChineseGP #F1 #AG36 pic.twitter.com/PyQ5ptBri1 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 9 апреля 2017 г.

Напомним, вчера штрафы от стюардов в Шанхае получили Ромен Грожан и Джолион Палмер. Ромен Грожан и Джолион Палмер потеряют по пять мест на стартеХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Знаменитый шведский защитник, олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Фредрик Стиллман подписал контракт с ХК «Адмирал». 48-летний специалист будет отвечать за подготовку защитников в клубе. Стиллман в... Подробнее Необычный урок физкультуры прошел в 35-ой школе Владивостока. В роли учителя выступил посол ГТО в Приморсокм крае – известный кудоист Андрей Черных. Под его руководством старшеклассники... Подробнее Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян: — Могло показаться, что игра была равной, но ощущалась разница в классе, которую мы не смогли нивелировать другими качествами. Не выполнили установку... Подробнее Босс Toro Rosso Франц Тост в интервью газете Tiroler Tageszeitung объяснил, что всегда восхищался талантом подопечного Red Bull Макса Ферстаппена и не понимает критики в его адрес. «Всё это чепуха, –... Подробнее Маверик Виньялес заявил, что не чувствует дополнительного давления на фоне слухов о его возможном переходе в Yamaha, если действующий чемпион Хорхе Лоренсо примет предложение Ducati. Юный испанец,... Подробнее Гонщики Manor оказались не полностью довольны тем, как для них прошли две вчерашние тренировки, особенно Паскаль Верляйн, которому сменили между сессиями двигатель. «Под конец первой тренировки мы... Подробнее Президент фан-клуба Шумахера Райнер Ферлинг не поверил опровержениям Льюиса Хэмилтона, настаивавшего, что он не позволял себе неуважительно высказываться в адрес семикратного чемпиона мира.... Подробнее Команда Ferrari воспользовалась 3D-печатью для создания инновационной конструкции поршня, которая, как ожидается, позволит мотористам из Маранелло сделать большой шаг вперёд, сообщает AUTOSPORT.... Подробнее В данный момент гоночный директор FIA не рассматривает варианта с переносом Гран При Китая с воскресенья на субботу во избежание ситуации, которая возникла из-за густого тумана в пятницу. Первая... Подробнее По словам управляющего директора Renault в Ф1 Сирила Абитбуля, команде важны талант и скорость гонщика, а не его национальность. Renault недавно объявила о переходе Нико Хюлькенберга из Force India в... Подробнее