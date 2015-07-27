Трехматчевую домашнюю серию "Луч-Энергия " завершал поединком против "Спартака" из Нальчика. Очередная битва за 6 очков. Хозяева начали активно и уже в дебюте матча дважды имели убойные моменты. В одном случае Столбовой после флангового прострела попал с трех метров в перекладину, а Пономаренко добивая засадил выше ворот. Еще через несколько минут Минич с угла штрафной хлестко бил в дальний угол, но удару не хватило точности. К середине тайма игра выровнялась, нальчане поактивнее стали действовать впереди. и ближе к концу 45-минутки создали опасный момент, но Гаврилов уверенно забрал мяч после удара Ахъядова.
После перерыва на поле появился Александр Носов. Реактивный краек добавил активности в атаке. Главной же атакующей силой несколько неожиданно выступил Сергей Пономаренко, сначала опорник "Луча-Энергии" пробил из пределов штрафной, но неточно. Затем Сергей "жахнул" метров с 30-ти, Антипов мяч выпустил из рук, но тут же накрыл. К сожалению, больше голевых моментов создать не удалось, несмотря на все усилия. Итог - 0:0.
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