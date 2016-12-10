ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Действующий чемпион мира Марк Маркес четвертый год подряд берет поул в Аргентине – на этот раз он сделал это на сырой трассе Термас де Рио Ондо. Вторая строчка сенсационно досталась Карелу Абрахаму. В самом начале сессии на подсыхающей трассе испанец сразу начал штамповать быстрые круги, при этом воды было еще достаточно, так что гонщики использовали дождевую резину. Остановился представитель Repsol Honda на отметке 1:47.512, что оказалось на 0.763 быстрее ближайшего преследователя, коим неожиданно оказался Карел Абрахам. Для чеха это будет дебютный старт с первого ряда в гонке. Третья позиция досталась Кэлу Кратчлоу, которому до Абрахама не хватило всего 0.003 секунды. Четвертым стал представитель Pramac Данило Петруччи, а замкнул пятерку Дани Педроса. Лидеру чемпионата Маверику Виньялесу не удалось поддержать темп, показанный посуху, и завтра испанец стартует лишь с шестого места на решетке. Следом за ним в бой отправится его напарник по заводской команде Yamaha Валентино Росси. Десятку дополнили Алейш Эспаргаро, Лорис Баз и Альваро Баутиста. Ни одному пилоту заводской Ducati не удалось преодолеть первую часть квалификации, и завтра Андреа Довициозо стартует лишь 13-м, тогда как Хорхе Лоренсо и вовсе покинет решетку 16-м. Завтра нас ожидает захватывающая гонка, старт которой запланирован на 22:00 по московскому времени.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

1.47,512



2.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

1.48,275

+0,763

3.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

1.48,278

+0,766

4.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

1.48,908

+1,396

5.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

1.49,008

+1,496

6.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

1.49,218

+1,706

7.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

1.49,272

+1,760

8.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

1.49,323

+1,811

9.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

1.49,630

+2,118

10.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

1.49,724

+2,212

11.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

1.49,825

+2,313

12.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

1.50,725

+3,213

13.

Андреа Довициозо

Ducati Team

1.49,488

+1,976

14.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

1.49,916

+2,404

15.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

1.50,048

+2,536

16.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

1.50,310

+2,798

17.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

1.50,319

+2,807

18.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

1.50,673

+3,161

19.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

1.50,676

+3,164

20.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

1.50,910

+3,398

21.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

1.51,058

+3,546

22.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

1.51,199

+3,687

23.

Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

1.52,340

+4,828

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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