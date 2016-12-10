Марк Маркес завоевал поул в Аргентине

Действующий чемпион мира Марк Маркес четвертый год подряд берет поул в Аргентине – на этот раз он сделал это на сырой трассе Термас де Рио Ондо. Вторая строчка сенсационно досталась Карелу Абрахаму.В самом начале сессии на подсыхающей трассе испанец сразу начал штамповать быстрые круги, при этом воды было еще достаточно, так что гонщики использовали дождевую резину.Остановился представитель Repsol Honda на отметке 1:47.512, что оказалось на 0.763 быстрее ближайшего преследователя, коим неожиданно оказался Карел Абрахам. Для чеха это будет дебютный старт с первого ряда в гонке.Третья позиция досталась Кэлу Кратчлоу, которому до Абрахама не хватило всего 0.003 секунды. Четвертым стал представитель Pramac Данило Петруччи, а замкнул пятерку Дани Педроса.Лидеру чемпионата Маверику Виньялесу не удалось поддержать темп, показанный посуху, и завтра испанец стартует лишь с шестого места на решетке. Следом за ним в бой отправится его напарник по заводской команде Yamaha Валентино Росси.Десятку дополнили Алейш Эспаргаро, Лорис Баз и Альваро Баутиста.Ни одному пилоту заводской Ducati не удалось преодолеть первую часть квалификации, и завтра Андреа Довициозо стартует лишь 13-м, тогда как Хорхе Лоренсо и вовсе покинет решетку 16-м.Завтра нас ожидает захватывающая гонка, старт которой запланирован на 22:00 по московскому времени. Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.47,512
2. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.48,275 +0,763 3. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.48,278 +0,766 4. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.48,908 +1,396 5. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.49,008 +1,496 6. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.49,218 +1,706 7. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.49,272 +1,760 8. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.49,323 +1,811 9. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.49,630 +2,118 10. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.49,724 +2,212 11. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 1.49,825 +2,313 12. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.50,725 +3,213 13. Андреа Довициозо Ducati Team 1.49,488 +1,976 14. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.49,916 +2,404 15. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.50,048 +2,536 16. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.50,310 +2,798 17. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.50,319 +2,807 18. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.50,673 +3,161 19. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.50,676 +3,164 20. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.50,910 +3,398 21. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.51,058 +3,546 22. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.51,199 +3,687 23. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.52,340 +4,828 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Руководитель Mercedes Тото Вольф призывает Стратегическую Группу на следующей встрече во время Гран При Абу-Даби пересмотреть правила и по возможности упростить их. «Нельзя игнорировать тот факт, что...
В час ночи 19 августа по московскому времени чартер «Адмирала» совершил посадку в аэропорту Шереметьево (Терминал А). В четверг и пятницу у команды был выходной. С 21 по 24 августа «моряки» проведут...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!