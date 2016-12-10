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Марк Маркес завоевал поул в Аргентине

Действующий чемпион мира Марк Маркес четвертый год подряд берет поул в Аргентине – на этот раз он сделал это на сырой трассе Термас де Рио Ондо. Вторая строчка сенсационно досталась Карелу Абрахаму.

В самом начале сессии на подсыхающей трассе испанец сразу начал штамповать быстрые круги, при этом воды было еще достаточно, так что гонщики использовали дождевую резину.

Остановился представитель Repsol Honda на отметке 1:47.512, что оказалось на 0.763 быстрее ближайшего преследователя, коим неожиданно оказался Карел Абрахам. Для чеха это будет дебютный старт с первого ряда в гонке.

Третья позиция досталась Кэлу Кратчлоу, которому до Абрахама не хватило всего 0.003 секунды. Четвертым стал представитель Pramac Данило Петруччи, а замкнул пятерку Дани Педроса.

Лидеру чемпионата Маверику Виньялесу не удалось поддержать темп, показанный посуху, и завтра испанец стартует лишь с шестого места на решетке. Следом за ним в бой отправится его напарник по заводской команде Yamaha Валентино Росси.

Десятку дополнили Алейш Эспаргаро, Лорис Баз и Альваро Баутиста.

Ни одному пилоту заводской Ducati не удалось преодолеть первую часть квалификации, и завтра Андреа Довициозо стартует лишь 13-м, тогда как Хорхе Лоренсо и вовсе покинет решетку 16-м.

Завтра нас ожидает захватывающая гонка, старт которой запланирован на 22:00 по московскому времени.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Марк Маркес
Repsol Honda Team
1.47,512
 
2.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
1.48,275
+0,763
3.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Кэл Кратчлоу
LCR Honda
1.48,278
+0,766
4.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
1.48,908
+1,396
5.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Дани Педроса
Repsol Honda Team
1.49,008
+1,496
6.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
1.49,218
+1,706
7.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
1.49,272
+1,760
8.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
1.49,323
+1,811
9.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Лорис Баз
Reale Avintia Racing
1.49,630
+2,118
10.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
1.49,724
+2,212
11.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
1.49,825
+2,313
12.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
1.50,725
+3,213
13.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Андреа Довициозо
Ducati Team
1.49,488
+1,976
14.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
1.49,916
+2,404
15.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
1.50,048
+2,536
16.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Хорхе Лоренсо
Ducati Team
1.50,310
+2,798
17.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
1.50,319
+2,807
18.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
1.50,673
+3,161
19.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
1.50,676
+3,164
20.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
1.50,910
+3,398
21.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
1.51,058
+3,546
22.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
1.51,199
+3,687
23.
Марк Маркес завоевал поул в Аргентине Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
1.52,340
+4,828
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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